CNN – из-за Украины нуждающимся достаётся всё меньше — Билл Гейтс пожертвует странам Африки $7 млрд

Фонд Билла и Мелинды Гейтс направит $7 миллиардов на помощь африканским странам: многие благотворительные организации лишили их своей поддержки, перенаправив средства на Украину, пишет CNN. В то же время, по оценкам экспертов, рост цен на продовольствие из-за украинского конфликта, последствия пандемии и засухи поставили более 10 миллионов африканцев перед угрозой продовольственного кризиса.



AP

В четверг Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил о том, что в следующие четыре года выделит $7 миллиардов на помощь африканским странам, пишет CNN. Билл Гейтс предупредил, что украинский кризис привёл к сокращению финансовой поддержки, предоставляемой Африке.

Как рассказывает телеканал, гуманитарные организации в Африке пытаются справиться с нехваткой средств после того, как многие фонды начали помогать Украине. Российско-украинский конфликт также вызвал повышение цен во всём мире, что также негативно сказалось на благотворительности. Кроме того, Кения и большая часть Восточной Африки пострадали от худшей засухи за последние 40 лет, а ООН ожидает в этом году сообщения о голоде в некоторых районах Сомали. На этой неделе благотворительная организация World Vision со штаб-квартирой в США указала, что засуха в совокупности с последствиями конфликта на Украине и пандемии COVID-19 поставила более 10 миллионов человек, проживающих в африканском регионе, «перед угрозой продовольственного кризиса».

«Бюджеты европейских стран серьёзно пострадали от украинского конфликта, и поэтому прямо сейчас существует тенденция не увеличивать (гуманитарную. — ИноТВ) помощь», — объяснил Билл Гейтс журналистам в университете Найроби во время визита в Кению. Он предположил, что через несколько лет объёмы финансовой поддержки Африки, в том числе для сохранения климата, начнут уменьшаться.

Ранее в среду после встречи с президентом Кении Уильямом Руто Гейтс заявил, что у его фонда появится региональный центр в Найроби. Миллиардер добавил, что фонд продолжит спонсировать поиск решений для проблем в области здравоохранения, сельского хозяйства и по другим жизненно важным направлениям, а также выделит средства для того, чтобы из лабораторий доставить их к людям, которые в них нуждаются. В 2021 году организация потратила на благотворительность $6,7 млрд, а на прошлой неделе обязалась выделить $1,4 млрд, чтобы помочь мелким фермерским хозяйствам со всего мира справиться с изменениями климата, пишет CNN.