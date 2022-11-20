 

21 ножевой удар и смерть: на Ларису Удовиченко напал убийца-вор

20.11.2022, 1:15, Разное
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Российская актриса Лариса Удовиченко однажды угодила в фатальную ситуацию, которую словно смоделировала сама. Это произошло после съемок. Звезда сериала “Даша Васильева. Любительница частного сыска” Лариса Удовиченко, сыгравшая следователя-самоучку, однажды снялась в захватывающе серии. По сюжету барсеточники похищают из ее машины сумочку с документами. По мнению режиссера, Удовиченко играла неубедительно, и сцену снимали весь день.

Вечером после дня безуспешных съемок у Ларисы Удовиченко разболелась голова, и она отправилась в аптеку за таблетками. На парковке к ней подошел неизвестный и попросил показать дорогу до Ленинградского проспекта. Актриса объяснила ему маршрут, и он ушел. Спустя время Удовиченко поняла, что ее ограбили. С заднего сиденья ее машины пропала сумка со всеми деньгами и документами.

Как выяснилось, подозреваемым мог быть некий грузин по имени Зураб, который отсидел за убийство женщины – нанес ей 21 ножевой удар в лифте. Злоумышленник жил в одной квартире со своим подельником. После череды попыток полиция так и не поймала его. Потом выяснилось, что он умер. Так работа невольно перенеслась на реальный сюжет из жизни актрисы, а сумку ей так и не вернули.


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