Пикантная выпечка, сосиски и кетчуп: продукты с высоким содержанием белого сахара – скрытая угроза организму

Каждый знает о том, что белый сахар является очень вредным для здоровья продуктом. Однако мало кому известно о том, что его можно найти в совершенно неожиданных продуктах. Его добавляют не только в лимонад, мороженое или пирожное, но также в паштеты и колбасы. Все это – большая угроза для здоровья.

Вот несколько продуктов, которые содержат в своем составе достаточно много добавленного сахара.

Паштет и мясные нарезки

Если не употребляете сахар, то можете сильно удивиться, узнав о том, что его добавляют в некоторые виды паштетов. Количество добавленного сахара не слишком большое, однако в любом случае получается достаточно калорийная закуска. Калорийность еще больше повышается, если есть паштет вместе с белым хлебом.

Некоторые мясные копчености также содержат в своем составе достаточно много сахара. Именно поэтому нужно при покупке продуктов очень внимательно изучать этикетку и избегать искусственно подслащенной пищи.

Кетчуп и соусы

Кетчуп и соусы содержат в своем составе сахар. Помимо того,э что это хороший консервант, он также помогает сбалансировать вкус продукта. Также добавляется соль и различные специи.

В 100 г кетчупа или соуса может содержаться 25 и более г сахара. Однако в некоторых соусах сахар заменяется на стевию.

Также можно приготовить кетчуп самостоятельно. Для этого просто потребуются сладкие и хорошо дозревшие томаты, а также немного времени. Нужно просто измельчить помидоры и уваривать их в течение нескольких часов, чтобы получить густую консистенцию и более концентрированный сладкий вкус.

Пикантная выпечка

Множество различных хлебобулочных изделий, в частности булочки для гамбургера, содержат достаточно много добавленного сахара.

Этот подсластитель можно встретить и в других вариантах булочек и хлеба. Именно поэтому при покупке обязательно нужно внимательно изучить состав.

В хлеб на закваске обычно не добавляют сахар. В ржаной и пшеничный хлеб также обычно не добавляют сахар. Однако в этой выпечке присутствует много углеводов, которые содержатся в зерновых.

Сухие супы и соусы

Целый ряд полуфабрикатов, особенно супы и порошкообразные соусы, содержат добавленный сахар, который помогает добавить этим продуктам особый вкус. Обычно это небольшое количество подсластителя, однако если хочется вообще избавиться от добавленного сахара, то стоит просто приготовить домашний суп. В таком случае можно полностью контролировать все те ингредиенты, которые добавляете. Или искать продукты без содержания сахара.

Приправы и заправки

Большинство приправ, заправок и соусов содержат в своем составе достаточно много добавленного сахара. В итоге получаются достаточно концентрированные насыщенные вкусы.

Соус терияки, барбекю, чили, соевый соус содержат в своем составе достаточно много добавленного сахара.

Кроме того, подсластитель входит в состав множества самых различных заправок, которыми мы любим заправлять свои любимые овощные салаты. Именно поэтому, если хочется, чтобы блюдо получилось более полезным и менее калорийным, нужно готовить все заправки самостоятельно.