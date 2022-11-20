После ванны или душа делать маникюр безответственно: распространенные ошибки при уходе за ногтями

Регулярная стрижка ногтей необходима не только для ухоженного вида рук. Эта процедура также помогает избавиться от бактерий под кончиками ногтевой пластины. Очень важно не допускать неправильных действий при маникюре. В статье мы расскажем о распространенных ошибках при уходе за ногтями, которые могут привести к повреждениям и ломкости.

Вы делаете маникюр после ванны и душа

Делать маникюр после ванны или душа – большая ошибка. После воздействия воды они становятся мягкими и чувствительными. В таком состоянии они могут легко получить повреждения от маникюрных инструментов. Поэтому подождите, когда ногти высохнут должным образом.

Если вы хотите подстричь ногти после мытья рук, то тщательно высушите их перед маникюром.

Вы используете неправильный инструмент

Никогда не используйте загрязненные маникюрные инструменты. Иначе вы можете занести инфекцию в ложе ногтя, кожу или пространство под ногтевой пластиной. Тщательно дезинфицируйте ножницы, пилочки и другие приспособления перед каждым применением.

Желательно выбирать пилочку из стекла и других натуральных материалов. Такие инструменты действуют на ногти щадяще. Более грубыми являются металлические пилочки. Они чаще повреждают и расщепляют ногти.

Подстригайте ногти только маникюрными ножницами. Не используйте для этого щипцы и кусачки. Применение таких инструментов может привести к растрескиванию ногтей и проникновению инфекции в трещины.

Вы допускаете ошибки при подпиливании

Многие люди неправильно пользуются пилкой. Они долго водят этим инструментом взад и вперед по кончику ногтя. Такой способ подпиливания приводит к повреждениям ногтевой пластины.

Чтобы не травмировать ноготь, подпиливайте его от кончика к центру. Делайте длинные движения пилкой в одном направлении. Это поможет вам получить гладкий край.

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Вы стрижете ногти слишком коротко

Даже если вам нравится короткий маникюр, никогда не стригите ногти до основания. Это не только неэстетично выглядит, но и вредно для здоровья.

Слишком короткая стрижка ногтей может привести к повреждению кожи. В результате бактерии легко проникают внутрь и вызывают воспаление.

Если вы коротко подстригаете ногти по бокам, то это может привести к воспалению кожи и врастанию ногтевой пластины.

При стрижке ногтей необходимо оставлять не менее 2 мм белой каймы. Край ногтевой пластины должен свободно прилегать к коже сбоку.

Вы неправильно обрезаете заусенцы и кутикулы

Ни в коем случае нельзя обрывать заусенцы. Это приводит к болезненному воспалению кожи около ногтя. Чтобы избежать этого, возьмите острые и чистые маникюрные ножницы и аккуратно обрежьте заусенцы.

Многие женщины удаляют кутикулу перед нанесением лака. Но эта часть ногтя очень важна, она выполняет защитную функцию. Поэтому обрезать ее не следует.

Аккуратно отодвиньте кутикулу, используя для этого специальную лопаточку. Этого вполне достаточно, чтобы придать ногтям ухоженный вид и покрыть их лаком.

Заключение

Старайтесь не допускать перечисленных ошибок при уходе за ногтями. Делайте маникюр аккуратно, используя только чистые инструменты. Это поможет вам сохранить здоровье и красоту ногтей.