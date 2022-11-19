 

В Коммунарке введут в эксплуатацию детский корпус больницы

19.11.2022, 23:51, Разное
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Власти Москвы уделяют первостепенное значение развитию системы здравоохранения. В российской столице активно строятся, модернизируются и приводятся к единому стандарту поликлиники, отличающиеся высоким уровнем доступности и комфорта. Их снабжают всем необходимым современным оборудованием. Параллельно специалисты занимаются капитальным ремонтом и благоустройством территорий других медицинских учреждений.

Так, в Новой Москве для больницы в Коммунарке в этом году введут в эксплуатацию детский корпус. Восьмиэтажное здание площадью 24,2 тысяч квадратных метров рассчитано на 180 коек. Как подчеркнул руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, работы завершены уже на 75%.

“Уже выполнены кровельные и фасадные работы, завершено благоустройство территории. Идет отделка помещений и монтаж инженерных систем. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году”, – рассказал чиновник.

В детском корпусе разместятся приемное, палатное педиатрическое отделение, отделение общей хирургии, нейротравматологическое отделение, отделения оториноларингологии, неврологии, анестезиологии и реанимации, эндоскопии, ультразвуковой, лучевой и функциональной диагностики, патологии новорожденных, реанимации новорожденных, операционный блок и дневной стационар.

Важно отметить, что в отделении патологии новорожденных установят самое современное оборудование, например, инкубаторы, с помощью которых станет возможно выходить новорожденных при самых сложных патологиях и экстремально низком весе. это позволит применить широкий спектр современных методов лечения детей с онкологическими заболеваниями.

Стационар будет отличаться высоким уровнем комфорта для детей и их родителей. В здании появятся одно и двухместные палаты с высокими потолками и высокими окнами.

По словам главы профильного ведомства, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что больница в Коммунарке станет мощным современным многопрофильным центром. Рафик Загрутдинов добавил, что собранные в медицинском учреждении технологии являются одними из лучших в мире.


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