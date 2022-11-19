Икона Божией Матери “Взыграние”: что нельзя делать 20 ноября в церковный праздник

История

20 ноября 2022 года народ вспоминает знамение Ни­ко­ло–Уг­реш­ской оби­те­ли, где в конце 18 века яви­лась чу­до­твор­ная ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри, по­лу­чив­шая на­зва­ние “Взыг­ра­ние”. Событие по решению Церкви нашло отражение в православном календаре. Таким образом ежегодно стал отмечаться церковный праздник. Увы, по­сле ре­во­лю­ции обитель разорили, и ико­на ис­чезла — сегодня существуют лишь копии.

Ныне Николо-Угрешский монастырь находится в городе Дзержинском в Подмосковье. Там около 20 лет назад появился еще один святой лик Пресвятой Богородицы. Верующие передали в обитель

список с иконы Божией Матери “Взыграние”, который близок к оригиналу.

Обычаи и традиции

Издавна икона Божией Матери “Взыграние” почиталась как чудотворная. По преданию, она помогала беременным вынашивать и рожать здоровых детей. Также к ней обращались бездетные пары, у которых не получалось зачать ребенка. 20 ноября 2022 года в церковный праздник православные читают молитву перед этим образом Пресвятой Богородицы. Считается, что сегодня Дева Мария может даровать чадо бесплодным и больным.

Что нельзя делать сегодня

Запреты в первую очередь касаются беременных женщин. Им нельзя сегодня сквернословить, предаваться унынию, таить злобу, муссировать негатив и ставить себя превыше других. А еще особам “в положении” 20 ноября нельзя бездельничать, чтобы будущий ребенок не вырос лентяем.

Что касается остальных православных, им достаточно не нарушать заповедей Христа и развивать в себе милосердие, сострадание к ближним. Не обязательно ходить в церковь, стоять на коленях и вымаливать перед иконой Божией Матери “Взыграние” свои грехи. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь, поэтому в церковный праздник старайтесь действовать во благо другим, а не праздно швырять деньгами и ублажать без того раздутое эго.