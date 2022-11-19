В администрации Курской области сообщили о нарушении электроснабжения более чем у 17,8 тыс. жителей из-за ледяного дождя

Ледяной дождь и ветер оставили без электричества около 18 тыс. жителей Курской области, последствия непогоды ликвидируют 74 бригады энергетиков, сообщила пресс-служба областной администрации по итогам заседания регионального штаба.

В областной администрации сообщили, что непогода привела к нарушению электроснабжения, без света остались более 17,8 тыс. жителей, передает ТАСС.

Из-за ледяного дождя и ветра произошли отключения линий электропередачи в Касторенском, Курском, Обоянском, Щигровском, Мантуровском, Суджанском, Льговском, Глушковском, Горшеченском, Тимском, Беловском районах. В пресс-службе уточнили, что последствия непогоды ликвидируют 74 бригады филиала ПАО «Россети центр» – «Курскэнерго».

Работу электротранспорта в Курске после сбоев из-за ледяного дождя планируется восстановить к утру 20 ноября. В экстренный режим переведена работа автобусов.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что половина энергетической системы Украины выведена из строя после ракетных ударов России.

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