В администрации Курской области сообщили о нарушении электроснабжения более чем у 17,8 тыс. жителей из-за ледяного дождя
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Ледяной дождь и ветер оставили без электричества около 18 тыс. жителей Курской области, последствия непогоды ликвидируют 74 бригады энергетиков, сообщила пресс-служба областной администрации по итогам заседания регионального штаба.
В областной администрации сообщили, что непогода привела к нарушению электроснабжения, без света остались более 17,8 тыс. жителей, передает ТАСС.
Из-за ледяного дождя и ветра произошли отключения линий электропередачи в Касторенском, Курском, Обоянском, Щигровском, Мантуровском, Суджанском, Льговском, Глушковском, Горшеченском, Тимском, Беловском районах. В пресс-службе уточнили, что последствия непогоды ликвидируют 74 бригады филиала ПАО «Россети центр» – «Курскэнерго».
Работу электротранспорта в Курске после сбоев из-за ледяного дождя планируется восстановить к утру 20 ноября. В экстренный режим переведена работа автобусов.
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что половина энергетической системы Украины выведена из строя после ракетных ударов России.
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