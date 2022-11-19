 

Губернатор Ленобласти Дрозденко сообщил о завершении восстановления газоснабжения во всех котельных региона после ЧП

19.11.2022, 23:20, Новости дня
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Специалисты восстановили газоснабжение во всех котельных Всеволожского района Ленинградской области после пожара на газопроводе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Глава Ленинградской области сообщил в своем Telegram-канале, что во всех котельных Всеволожского района газоснабжение восстановлено, ведется подача давления в частный сектор и многоквартирные дома.

В связи с пожаром на газопроводе шесть газораспределительных станций (ГРС) под Всеволожском были переведены на резервную схему снабжения. По данным пресс-службы Ленобласти, энергетики сообщили о подключении к газоснабжению газораспределительных станций «Всеволожская», «Русский дизель», «Свердлова», давление подано на ГРС «Восточная» и «Невская Дубровка», запущена ГРС «Романовка», передает ТАСС.

Правительство области распространило сообщение энергетиков – жителей частных и многоквартирных домов, где было отключено газоснабжение, попросили «перекрыть краны на вводе в частный дом либо в квартире перед приборами» и обеспечить доступ сотрудников «Газпром газораспределения Ленинградская область» в помещение.

Напомним, по данным «Газпром Трансгаз», под Петербургом произошел разрыв газопровода. В МЧС сообщали, что пожар на газопроводе в Всеволжском районе Ленобласти произошел в результате разгерметизации. Губернатор Ленобласти сообщал, что пожарные ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. В субботу вечером жителей Ленинградской области вновь стали подключать к газу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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