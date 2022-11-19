Губернатор Ленобласти Дрозденко сообщил о завершении восстановления газоснабжения во всех котельных региона после ЧП

Специалисты восстановили газоснабжение во всех котельных Всеволожского района Ленинградской области после пожара на газопроводе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Глава Ленинградской области сообщил в своем Telegram-канале, что во всех котельных Всеволожского района газоснабжение восстановлено, ведется подача давления в частный сектор и многоквартирные дома.

В связи с пожаром на газопроводе шесть газораспределительных станций (ГРС) под Всеволожском были переведены на резервную схему снабжения. По данным пресс-службы Ленобласти, энергетики сообщили о подключении к газоснабжению газораспределительных станций «Всеволожская», «Русский дизель», «Свердлова», давление подано на ГРС «Восточная» и «Невская Дубровка», запущена ГРС «Романовка», передает ТАСС.

Правительство области распространило сообщение энергетиков – жителей частных и многоквартирных домов, где было отключено газоснабжение, попросили «перекрыть краны на вводе в частный дом либо в квартире перед приборами» и обеспечить доступ сотрудников «Газпром газораспределения Ленинградская область» в помещение.

Напомним, по данным «Газпром Трансгаз», под Петербургом произошел разрыв газопровода. В МЧС сообщали, что пожар на газопроводе в Всеволжском районе Ленобласти произошел в результате разгерметизации. Губернатор Ленобласти сообщал, что пожарные ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. В субботу вечером жителей Ленинградской области вновь стали подключать к газу.

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