Cоветник гендиректора «Росэнергоатома» Карчаа: Запорожская АЭС пострадала в результате ударов Вооруженных сил Украины

Запорожская АЭС (ЗАЭС) получила повреждения в результате ударов, нанесенных в субботу Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Карчаа рассказал в эфире телеканала «Россия-24», что в период с 17.15 до 17.41 субботы по Запорожской атомной станции было нанесено 12 ударов. Он подчеркнул, что речь идет о периметре самой станции, а не о промзоне и других прилегающих к станции территориях, передает ТАСС.

Советник гендиректора «Росэнергоатома» уточнил, что шесть попаданий пришлось по брызгальному бассейну, входящему в состав системы охлаждения АЭС, два попадания было зафиксировано в квадрат сухого хранилища ядерных отходов и еще три попадания – в район КПП-2. Как отметил Карчаа, удар действительно был массированный. Он подчеркнул, что подобные обстрелы могут привести к ядерному заражению.

Советник гендиректора «Росэнергоатома» сообщил, что повреждения и разрушения будут уточнены в воскресенье утром. Он отметил, что в субботу персонала на станции гораздо меньше, чем в будние дни, и это счастье, что обошлось без жертв и только закончилось одними повреждениями. Он также добавил, что по самой станции не били с конца сентября.

Накануне Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой призвал Россию немедленно «прекратить все действия против и на ядерных объектах Украины». Против резолюции проголосовали Россия и Китай, воздержались Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР. В МИД подчеркнули, что в Совете управляющих МАГАТЭ отрицают реальность, эта линия не имеет ничего общего с задачей обеспечения физической безопасности крупнейшей в Европе АЭС.

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