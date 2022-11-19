Отличный способ поддержания женской красоты: полезное омолаживающее действие каперсов на кожу, волосы и здоровье в целом

Существует множество экзотических растений, используемых в кулинарии и придающих блюдам неповторимый вкус. При этом они еще и благотворно влияют на здоровье и общее самочувствие. Безусловно, к ним можно отнести и каперсы, которые отличаются острым, пряным вкусом и приносят большую пользу, в том числе коже и волосам. Употребление бутонов этого растения в пищу – это в первую очередь черта средиземноморской кухни. На вкус они напоминают лимон в сочетании с оливками. В них много витаминов, минералов, антиоксидантов. Рассмотрим подробнее, чем так полезны каперсы.

Некоторые факты о каперсах

Каперсы – это многолетние растения, которые относятся к семейству Каперсовых. Иногда их относят к Капустным. Есть у них и другое название “Роза Флиндерса”. Они известны еще со времен древних греков и произрастают в Средиземноморье, Азии и Южной Африке.

В пищу употребляют цветочные бутоны, также называемые каперсами. Они характерны для многих кухонь, например, их очень любят итальянцы, испанцы, французы. Соцветия могут иметь разные размеры, варьирующиеся от размера горошинки перца до размера оливки. Их срывают и сушат на солнце, а затем кладут в маринады, которые благодаря им приобретают острый лимонный вкус. Чем больше каперс, тем более сильным вкусом он обладает. Но если вы хотите получить ярко выраженный аромат, лучше выбирать экземпляры помельче.

Бутоны каперсов, которые собираются вручную, не только являются прекрасным дополнением к блюдам, но и приносят огромную пользу здоровью. В них содержится масса полезных веществ, среди которых можно отметить, например, антиоксиданты, разрушающие свободные радикалы. Тот факт, что в 100 граммах каперсов всего 14 килокалорий, делает их привлекательными для тех, кто предпочитает низкокалорийную диету. Если вы съедите две столовых ложки бутонов, вы ничем не рискуете, так как в них всего лишь 2 килокалории.

Сначала рассмотрим пользу каперсов для здоровья.

Каперсы богаты антиоксидантами

Большую ценность каперсы представляют в связи с большим содержанием в них флавоноидов. В их числе рутин и кверцетин. Эти соединения обладают антиоксидантными свойствами, нейтрализуя свободные радикалы и тем самым предотвращая повреждение клеток в организме. Благодаря рутину кровь в сосудах хорошо циркулирует, а также он помогает снять в них напряжение. Тогда как кверцетин имеет массу таких полезных свойств, как обезболивающее, противовоспалительное, антибактериальное и антиканцерогенное.

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Они содержат минералы и витамины

Когда говорят о минералах, присутствующих в каперсах, речь идет о:

кальции, который укрепляет кости и зубы; меди, которая, сочетаясь с определенными белками, помогает функционировать организму; железе, помогающем концентрации и использованию мышцами кислорода.

Каперсы – это настоящий кладезь витаминов, среди которых:

витамин А, улучшающий зрение, снижающий риск некоторых видов онкологических заболеваний, укрепляющий иммунитет; витамин К, разжижающий кровь и способствующий здоровью костей; ниацин, защищающий от болезней сосудов и сердца, поддерживающий когнитивные функции, а также нервную систему и пищеварение; витамин В2, или рибофлавин, стимулирующий обмен веществ, способствующий здоровью нервной системы и нормальному функционированию надпочечников.

Каперсы также используются в качеств лечебного средства.

Лечебные свойства

В качестве лекарства каперсы используют, чтобы:

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Помимо прочего, каперсы оказывают омолаживающее действие, благотворно влияют на кожу и волосы.

Польза для кожи

Каперсы способствуют поддержанию женской красоты. Они хорошо увлажняют кожу, когда их непосредственно наносят на нее. Их также используют при прыщах, раздражениях и покраснениях, включая их в состав средств, ухаживающих за кожей. Благодаря содержанию антиоксидантов эти растения замедляют старение.

Польза для волос

Каперсы довольно часто обнаруживаются в составе средств, ухаживающих за волосами. Этом они обязаны большим содержанием в них железа и витамина В. Оба эти компонента стимулируют рост волос. Витамин В еще и усиливает кровообращение, что очень важно для того, чтобы волосы были здоровыми, гладкими и блестящими. А железо предотвращает их выпадение.

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Побочные эффекты

Нужно отметить, что каперсы следует употреблять с осторожностью, поскольку в определенных случаях они могут оказать негативное воздействие на организм. Вот их минусы:

Если переборщить с употреблением бутонов, то у вас появится сильная жажда. А, значит, есть их нужно в ограниченных количествах. Поскольку в каперсах содержится много натрия, они обладают свойством задерживать в организме воду. А из-за этого может произойти вздутие живота. Употребления каперсов следует избегать, если у вас повышенное кровяное давление. Это связано с все с тем же свойством натрия удерживать воду, что увеличивает объем крови. И здесь есть риск получить сердечно-сосудистые заболевания. Риск развития остеопороза – еще один побочный эффект неумеренного поедания каперсов. И виноват здесь все тот же “злополучный” натрий. Он уменьшает плотность костной ткани, а это снижает ее прочность. Это происходит также по причине плохого усвоения кальция организмом. А он очень важен для здоровья костей.

Как готовят каперсы

Как уже говорилось выше, назначение каперсов – придание острого лимонного вкуса и аромата соусам. Это, например, такие соусы, как тартар и ремулад. Если их готовить с сыром, то их вкус станет еще более пикантным. Поскольку ценность каперсов для здоровья не вызывает сомнения, их можно использовать вместо соли. Ими можно “посолить” лосося, красное мясо, индейку, курицу, салаты и овощи.

Если вы решили разнообразить свое меню и включить в него каперсы, опытные кулинары советуют выбирать бутоны наименьшего размера, окрашенные в темно-зеленый цвет. Французы считают, что каперсы, приближающиеся размером к горошинке черного перца, – лучшие в мире.

Как правило, продаются каперсы, находящиеся в рассоле. Хранить их нужно в холодильнике. При этом необходимо следить за тем, чтобы они не высыхали. А для этого они должны постоянно находится в рассоле.