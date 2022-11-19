Не отказываться от любимых блюд, но уменьшить порции: 8 хитростей, которые помогут не набрать лишний вес в праздничные дни

Потеря веса во время праздников является достаточно сложной задачей. Однако можно добавить насколько полезных привычек в праздничные дни, чтобы поддерживать хорошую фигуру.

Это включает в себя изучение этикеток, контроль порций, выбор продуктов с низким содержанием жира. Вот несколько советов относительно того, каким должно быть правильное питание для похудения, и хитрости, помогающие сохранить хорошую фигуру в праздники.

Заранее сообщить родным и друзьям о том, что пытаетесь питаться здоровой пищей

Нужно предупредить заранее о том, что пытаетесь сбросить лишний вес, именно поэтому стараетесь потреблять исключительно полезную и здоровую пищу.

Это позволит убрать своего рода напряжение и давление за праздничным столом, и так можно будет придерживаться намеченной стратегии.

Сделать перекус здоровой пищей перед тем, как отправляться в гости

Для некоторых людей очень серьезной проблемой является то, что в праздничный сезон приходится часто ходить в гости и посещать своих родных и близких, а следовательно, проводить много времени за столом.

Это может привести к набору веса, так как часто приходится потреблять калорийную пищу. Именно поэтому, перед тем как отправляться в гости, нужно сделать перекус и съесть полезную и здоровую закуску. Кроме того, надо постараться ограничить или полностью отказаться от сладких или алкогольных напитков.

Не отказываться от любимых праздничных блюд, но уменьшить порции

Вполне можно наслаждаться своими любимыми праздничными блюдами. Это могут быть имбирные пряники, запеканка, салат, торт и т. д.

Самое главное при этом – строго контролировать порции. Наслаждаясь пищей в соответствующих количествах, можно в долгосрочной перспективе предотвратить переедание. Также стоит сбалансировать праздничные блюда продуктами, богатыми питательными веществами, такими как свежие фрукты и овощи.

Диетологи говорят о том, что важно придерживаться контроля порций в любое время, однако в праздничные дни это делать особенно важно, так как в этот период пища более калорийная. Это позволит не набирать лишний вес.

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Сделать свое питание максимально сбалансированным

Важно полноценно питаться на протяжении всего дня, а не откладывать это на праздничный ужин. Это точно приведет к перееданию, так как будет низкий уровень сахара в крови и сильное чувство голода.

Нужно придерживаться сбалансированного питания. Свою тарелку важно заполнить белком, в частности индейкой, рыбой или мясом, а также овощами в любом виде. Тяжелые сливочные и маслянистые продукты лучше всего есть в минимальных количествах.

Отдать предпочтение праздничному моктейлю вместо коктейля

Это совет для всех тех, кто любит потреблять праздничные напитки. В таком случае лучше всего отдавать предпочтение праздничному моктейлю.

Этот напиток отличается тем, что он содержит в своем составе небольшое количество калорий. Однако все же стоит помнить об умеренности.

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Постараться немного подвигаться

После праздничного ужина хочется укутаться в теплый плед и посмотреть интересный фильм. Однако, если желаете поддерживать себя в хорошей форме, нужно постараться немного подвигаться.

Небольшая прогулка, танцы или игра в футбол на заднем дворе позволят проявить активность, и это поспособствует потере лишнего веса.

Потреблять достаточно много воды

Некоторые привычки должны точно оставаться постоянными. Очень важно постоянно поддерживать хороший уровень гидратации. Для этого нужно выпивать достаточное количество чистой воды.

Это позволит не только предотвратить переедание, но и поддерживать свою фигуру.

Не забывать проявлять доброту

Нужно проявлять доброту не только ко всем окружающим, но и к самому себе.

Вы трудились на протяжении всего года, и нужно во время праздников просто постараться расслабиться и хорошо провести время вместе со своими родными и близкими.