Татьяна Навка вспомнила роман с Маратом Башаровым на «Ледниковом периоде»

Татьяна Навка вспомнила о романе с Маратом Башаровым во время участия в шоу «Ледниковый период». На тот момент будущая супруга Дмитрия Пескова еще была замужем за тренером.

На российском телевидении продолжается показ очередного сезона шоу «Ледниковый период». В шестом сезоне в состав жюри попала и двукратная чемпионка мира, а также триумфатор Олимпийских игр 2006 года Татьяна Навка. Фигуристка и продюсер сделала неожиданное заявление относительно одного из участников. Так, супруга пресс-секретаря президента РФ вспомнила о романе с Маратом Башаровым.

В паре со звездой «Ворошиловского стрелка» «Таежного романа» и программы «Битва экстрасенсов» Татьяна Навка выступала на льду в 2009 году. В то время она еще являлась официальной женой своего тренера Александра Жилина. Однако зрители «Ледникового периода» и СМИ предполагали, что у фигуристки с Маратом Башаровым завязался роман. Причем в одном из выпусков «Секрета на миллион» актер признался Лере Кудрявцевой, что звезды даже были готовы расстаться со своими законными избранниками ради построения новых отношений. Однако настоящую семью Навке и Башарову создать не удалось.

Сейчас артист принимает участие в ледовом шоу вместе с Оксаной Домниной, в паре с фигуристкой он станцевал на катке под песню из мюзикла «Поющие под дождем». Оценивая выступление дуэта, Татьяна Навка похвалила своего бывшего напарника, отметив его мастерство. Супруга Дмитрия Пескова отметила, что как никто знает способности Башарова и назвала его молодцом. На столь лестный комментарий актер ответил, что всему этому он научился именно у экс-партнерши по «Ледниковому периоду». Стоит отметить, что все судьи согласились с оценкой Навки и также поставили Домниной и Башарову максимальные баллы.