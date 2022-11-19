Как сделать конский хвост объемнее: хитрые “фишки”, которые помогут прическе выглядеть пышнее и роскошнее

Конский хвост считается идеальной прической для разных случаев жизни. Он может использоваться для официального мероприятия, похода на работу или занятий спортом. Для его создания достаточно только завязать волосы, чтобы получить повседневный, но женственный образ. Но у женщин с тонкими волосами возникает проблема, поскольку их хвост не выглядит объемным и привлекательным. Они мечтают о густой и великолепной гриве, поэтому можно использовать несколько простых и быстрых приемов, которые делают конский хвост объемнее.

Как сделать хвост более объемным

У многих женщин возникает такой вопрос, поскольку они являются поклонницами красоты, поэтому хотят сделать привлекательный и завершенный образ. Существует уловка, которая позволяет визуально создать иллюзию пышных волос. Для этого нужно только завязать два хвостика, благодаря чему хвост будет смотреться пышнее.

Но этот метод подходит только женщинам с длинными волосами. Для его использования разделите волосы на две части и завяжите верхнюю половину в хвост. Затем завяжите нижнюю половину и дайте хвостикам свободно упасть друг на друга. Таким способом можно визуально сделать волосы более пышными и густыми.

Использование нескольких резинок для волос

Для создания конского хвоста некоторые девушки пользуются исключительно одной резинкой, но это является неправильным решением. Самым простым способом для создания объемной косы считается использование нескольких подходящих резинок. Это позволяет сделать хвост от затылка, поэтому он выглядит значительно более пышным.

Сначала нужно сделать обычный хвост из одной резинки. Далее надеваются еще резинки, которые накладываются друг на друга.

Применение заколок

Еще один простой трюк заключается в использовании нескольких маленьких заколок. Сначала надо завязать волосы в обычный хвост, после чего сверху под резинку для волос вставляется две заколки в форме буквы “X”. Благодаря таким действиям хвост не будет свисать вниз, а также создается иллюзия большего объема. Прическа станет еще круче, если вы обернете прядь волос вокруг хвоста и спрячете заколку под ней.

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Работа с локонами

Еще один способ заключается в правильном распределении отдельных локонов. Сначала все волосы делятся на две части – верхнюю и нижнюю. Верхняя часть завязывается в обычный конский хвост. Нижняя часть делится еще на 2 части, которыми оборачивается хвостик. Закрепите волосы на макушке и оставьте распущенными.

Создание густых волн

Романтичные и игривые густые волны не только очень модные, но и являются настоящим секретным оружием для тонких волос. Для создания объемного конского хвоста нужно сначала правильно уложить локоны с помощью щипцов для завивки или другими способами. После этого локоны завязываются в хвостик. Чтобы прическа держалась как можно дольше, ее нужно покрыть лаком для волос.

Правильное расчесывание

Чтобы тонкие волосы выглядели гуще, их нужно причесывать грамотно, по линии роста. Для этого используется расческа с узкими зубьями. Сначала волосы завязываются в хвост, который делится на три части. Далее каждая часть поднимается вверх и расчесывается в самом низу. Такие простые действия позволяют придать прическе значительного объема.

Использование специальных приспособлений

В магазинах для красоты можно найти специальные чашечки из пластика или силикона, которые укладываются под волосы для создания иллюзии большего объема. Ими очень удобно пользоваться, а также они обладают доступной стоимостью. Сначала волосы собираются в хвост, а после чашечками приподнимаются волосы непосредственно рядом с резинкой.

Таким образом, каждая женщина с тонкими волосами может воспользоваться необычными уловками и секретами, благодаря которым ее конский хвост будет смотреться объемным и шикарным.