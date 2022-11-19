Декольте «Честное слово», колготки-фэнтези и кожаный макси-тренч: модные идеи для предстоящих вечеринок

Время вечеринок не за горами, поэтому прикинуть несколько бомбических образов пора уже сейчас. Тем более что дизайнеры подготовились заранее и уже вот-вот дадут отмашку на реализацию капсульных коллекций. В нашей подборке есть и дизайнерские вещи, и модели из масс-маркета, так что выбрать есть из чего. Вот некоторые варианты.

Маленькое черное платье

Маленькое черное платье никогда не выйдет из моды. База – навсегда, детали меняются. В этом сезоне дизайнеры отдали предпочтение асимметрии и оригинальным декольте, которые способны подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки, главное – правильно подобрать сопутствующие аксессуары. Платье подойдет для выхода в театр, на ужин в дорогой ресторан или для вечеринки в офисе.

Декольте “Честное слово”

Легенда гласит, что дизайнер такого декольте без бретелек должна была дать слово чести покупательнице, которая не верила, что такой фасон не причинит неудобств, что его вообще можно будет застегнуть и забыть. Дизайнер оказалась права. Но тут важен крой. Если вещь хорошо сконструирована, она превратит вас в королеву вечеринок, сохраняя при этом удобство образа.

Накидка и блестки

Испанские дизайнеры предсказывают: в рождественской моде сердца женщин будут отданы накидкам с блестками. На первый взгляд, идея довольно рискованная, но тут важен базовый материал. Блестки и стразы на шифоне будут выглядеть очень празднично, не утяжеляя, не добавляя возраста и лишних килограммов.

Романтика

Романтику никто не отменял. Если вы собрались отмечать Рождество и Новый год где-нибудь в теплых странах, вам сыграет на руку цвет свежей розы. Пастель нынче в моде, несмотря на то что цветом года признала фуксия.

Кожаный тренч

Кожаный черный тренч по праву можно назвать супервещью всех времен и народов. Идеально сочетается с легким шифоновым платьем, деловым комплектом из рубашки и шорт, с брюками, да хоть на голое тело его надевайте. Получится образ идеальной гостьи.

Платье-комбинация

Платье-комбинация и кожаный бомбер играют на контрастах. Несмотря на то что бомбер – вещь довольно грубая и с нежным девическим образом никак не вяжется, на деле мы видим обратное. Образ для корпоратива готов, можете его целиком скопировать и не переживать, что не попали в тему. Конечно, при условии, что дресс-код не отмечен как шутовской или красный, например.

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Фантазийные колготки

Днем можно носить цветные колготки, которые сейчас находятся на самом острие моды, а вечером превратиться в смелую ведьмочку, которая идет на шабаш веселиться. Колготки отлично сочетаются с кружевом, а вот украшения лучше оставить в шкатулке.

Стразы

Стразы – идеальное украшение вечеринки. Если вы выбираете их, будьте готовы к повышенному вниманию. Возможно, в таком наряде принцесса и встретит в новогоднюю ночь своего принца, привлеченного невероятным сиянием.

Асимметрия

Если вы любите что-то простое, выбирайте асимметричный крой. Такое декольте выглядит не менее интригующим, чем маленькое черное платье. Лучше выбрать топ такого кроя, чтобы его можно было сочетать с различным низом и создавать несколько праздничных образов.