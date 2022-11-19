Взрыв в сахалинском поселке унес жизни девятерых человек

Чтобы провести газ — жильцам нужно скидываться. По 270 тысяч. Дом не был газифицирован.

На Сахалине траур. В небольшом поселке городского типа Тымовское — райцентре с населением около 8,6 тысячи человек — около часа дня (5 утра по Москве) прогремел взрыв. В двухсекционной пятиэтажке на Библиотечной, 6а, взорвался баллон с бытовым газом. Обрушился целый подъезд. В нем, сказал губернатор Валерий Лимаренко, жили 33 человека. По официальным данным, погибло девять тымовчан, четверо из них — дети.

Завалы разбирали целый день. Первыми, еще до муниципалитета, пригнали технику местные предприниматели. Через час-полтора после взрыва территорию оцепила полиция.

Оперативно прибыли медики, пожарные, МЧС из Тымовского и соседних районов, из Южно-Сахалинска (вертолетом, как и губернатор). Работали 80 человек и 20 единиц техники. Пришли на помощь простые тымовчане. Десятки человек в пыли и дыму вместе со спасателями разбирали завалы, искали раненых и погибших. Сейчас работы прекращены. Техника уехала. МЧС сообщает, что продолжается только разбор подвала дома.

В районную больницу на смену вышли дополнительные медицинские бригады. 75-летнюю женщину после оказания экстренной хирургической помощи с осколочными переломами обеих костей голени правой ноги и множественными ранениями, в том числе кистей, лица и глаза, пришлось бортом санавиации отправить в областную больницу. Как сообщили тымовские врачи, трое родственников погибших и пострадавших обратились за психологической помощью.

Первый подъезд обрушился, соседний тоже не заселяют, электричество и батареи отключены. Пока нет официальной информации, признали ли их аварийными.

Людей поселили в пункт временного размещения в местном доме культуры на улице Кировская, 68. Привезли матрасы, раскладушки. В остальные четыре подъезда уже вернулись жильцы, в окнах горит свет, дом запитан от электрогенераторов.

— На первом этаже в рухнувшем подъезде жил мой одноклассник с семьей. Год как ремонт сделали. Жена, двое детей, все были там, в квартире, — рассказывает местный депутат Артем Васильев. — Пятиэтажки в Тымовском не газифицированы. По фасаду этого дома проходит газовая труба, иногда ее подкрашивают. И во многих домах так. Подведен ли в эти трубы газ, мы не знаем — спрашивали на заседаниях, внятного ответа так и не получили. В поселке от силы домов двадцать подключены к газу — это удовольствие не из доступных. Существует госпрограмма, по которой жильцы получают компенсацию расходов на подключение газа — но складываться изначально люди должны сами, выходит примерно по 270 тысяч рублей, областные чиновники даже советовали брать кредиты. Тем не менее газом люди пользуются — покупают баллоны, газовые плитки в Южно-Сахалинске берут, привозят. Это заметно дешевле, чем электричество.

Последствия взрыва газа в жилом доме на Сахалине. Фото: Артём Васильев

Родственникам погибших областные власти обещают выдать компенсацию, по миллиону рублей, госпитализированным — по 400 тысяч. Людям, потерявшим крышу над головой, — по 30 тысяч рублей на неотложные нужды, позже еще по 500 тысяч рублей на семью. И приобрести им новое жилье.

— Будем для пострадавших приобретать жилье. Пока будет временное. Сейчас эти люди у родственников, — сказал областной губернатор Валерий Лимаренко. Он добавил, что три подъезда из оставшихся четырех — в нормальном состоянии, там живут люди, еще один — на 15 квартир — демонтируют и предложат людям другое жилье.

Депутат Васильев замечает, что вопрос о маневренном фонде на собраниях при депутатах, мэрах он поднимал. «Отвечали, что маневренного фонда нет, ни одной квартиры». Коммерческие объявления на местном сайте по продаже квартир есть. Однокомнатные — от 1,5 до 2,5 млн. Двухкомнатные — от 2 до 3,8 млн. «Трешки» — от 2,5 до 4,3 млн.

На 20 ноября запланирован детальный осмотр квартир дома на Библиотечной, 6а. Сейчас дом обесточен (свет от генераторов), нет воды и отопления. Жители греются тепловыми пушками, которые выдала местная администрация. Организован подвоз воды.

В пгт Тымовское введен режим ЧС муниципального характера. В районе объявлен траур. Люди несут к пятиэтажке игрушки и свечи.

P.S. На 15.00 по Москве в ПВР остался один человек, 24 — у родственников, 177 вернулись домой.

Валерия Федоренко

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