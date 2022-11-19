Корона из локонов и супергладкий хвост: пять гламурных причесок для сезона вечеринок

Для любой вечеринки или крупного мероприятия девушки выбирают эффектное платье или элегантный костюм, но иногда забывают придумать интересную и гламурную прическу, которая позволит выделиться на фоне других представительниц прекрасного пола. Именно прическа позволяет завершить яркий образ. Можно выделить несколько интересных причесок, которые подходят для длинных или коротких, вьющихся или прямых волос.

Взъерошенный пучок на макушке

Такая прическа выглядит суперпростой, но для ее создания требуется приложить довольно много усилий. Волосы смотрятся интересно и привлекательно. Процесс создания прически делится на последовательные этапы:

вымойте и высушите волосы феном, поскольку перед укладкой нужно удалить всю влагу с локонов; с помощью щипцов нужно завивать небольшие пряди волос, создавая тугие локоны; расчешите волосы кончиками пальцев, что позволит придать им естественный вид; нанесите небольшое количество текстурирующего спрея; слегка помассируйте кожу головы для придания дополнительного объема, что позволит получить красивые мягкие волны; аккуратно соберите волосы сзади в свободный, беспорядочный хвост до макушки, оставив несколько маленьких прядей сбоку; используйте большую блестящую резинку для волос для придания прическе праздничного вида; дважды оберните волосы вокруг резинки, закручивая их; закрепите волосы по бокам резинки, оставив немного объема на макушке.

В результате получается красивая и гламурная прическа, которая будет хорошо смотреться на любой вечеринке.

Объемная прическа

Сначала нанесите мусс на все волосы, а затем высушите феном для придания объема у корней. Разделите волосы на локоны, которые аккуратно укладываются с помощью щипцов или нагретых бигуди. После остывания локонов им нужно придавать форму от задней части шеи. Завершите укладку лаком для волос.

Супергладкий конский хвост

Эта прическа позволяет создать классический образ для вечеринки, который всегда привлекает внимание. Сначала профессионалы рекомендуют нанести небольшое количество мусса для укладки волос. Далее волосы высушиваются феном, который нужно держать подальше от лица. Желательно воспользоваться дополнительным элементом – удлиненным хвостом искусственных волос, который идеально подходит по цвету к волосам женщины. Это позволит создать нужную длину.

Далее на волосы наносится слой лака для придания формы и надежной фиксации. Для придания блеска наносится качественная сыворотка по всему конскому хвосту, а также можно воспользоваться небольшим количеством масла для волос.

Металлический блеск

Для создания этого эффектного праздничного образа применяется металлическая паста. Желательно выбирать средство, позволяющее сделать золотой блеск. В результате получается крутой и гламурный образ для любого общественного мероприятия. Средство легко смывается и идеально подходит для коротких густых волос.

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Сначала положите чайную ложку пасты для моделирования в маленькую емкость и добавьте золотой и серебряный блеск. Используйте кисточку для окрашивания, чтобы нанести пасту на все волосы, а после вотрите средство пальцами в прическу для равномерного распределения пасты. Вторую смесь нужно сделать только с применением серебристого блеска, после чего она распределяется вокруг линии роста волос.

Если приходится делать такую интересную прическу на длинных волосах, то придется смешивать блеск с кремом для укладки, так как с помощью воска не получится придать нужный объем.

Корона из локонов

Эта прическа подходит для любого типа волос. В ней сочетаются объемные локоны с гладкой прической спереди. Сначала нужно помыть и хорошо высушить волосы. Далее они делятся на пряди, которые сбрызгиваются спреем сильной фиксации. С помощью щипцов для завивки волосы завиваются в течение 10 секунд.

Далее расческой аккуратно расчешите каждый локон по отдельности. Раздвиньте их пальцами и слегка защипните от кончиков к середине. Разгладьте переднюю часть с помощью выпрямителя от корней до середины длины и закрепите зажимами. Остальную часть волос нужно расчесать мягкой щеткой и зафиксировать лаком, а также нанести спрей для придания блеска.

Эти прически являются интересными и оригинальными, а также подходят для любого общественного мероприятия. Они особенно актуальны в сезон вечеринок перед Новым годом.