Классический силуэт, дипломатическая полоска и неоновые тона: платье-блейзер и его самые женственные и смелые варианты

Платье-блейзер – одна из тех универсальных классических вещей, которые никогда не выходят из моды. Но дизайнеры постоянно придумывают какие-то интересные вариации этого платья, что делает его все более привлекательным для модниц.

Платье-блейзер

В новом сезоне возвращается в моду классический принт – дипломатическая полоска, который годами ранее буквально взорвал мир офисной моды. Актуальны будут как черные, так и серые модели. Также можно поиграть с цветом простроченных полосок. Например, они могут быть белыми, синими или красными. Такое платье рекомендуется носить с темными сетчатыми колготками и модными лоферами.

Также в моду входят более смелые версии платья. Современные модели предполагают открытые участки тела в области талии. Также возможны провокационные глубокие вырезы на груди или на спине.

Платье-блейзер подходит не только для делового стиля, но также может стать отличной деталью уличной моды. Для этого выбирайте модели, представленные в кислотных неоновых цветах. Сочетайте их с такой же яркой обувью, чтобы быть неотразимой.

Если вы колеблетесь между различными вариантами платья, обратите внимание на классический силуэт. Платье, выдержанное в благородном черном цвете, подойдет для всех случаев жизни.