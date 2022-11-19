Кто такой Пригожин: что рассказали сокамерники и одноклассники одиозного бизнесмена

Политологи говорят о том, что в ближайшее время Пригожин прочно займет свое место в российской политике, либо создав политическую партию ультра-патриотов, либо примкнув к уже существующей. Впрочем, сам он это постоянно отрицает. Верить или нет, пока не известно, поэтому мы решили копнуть поглубже, чтобы понять, чего можно ждать от главного ЧВКашника страны.

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН ПРИГОЖИН?

Для начала краткая справка. Бизнесмен, ресторатор Евгений Пригожин родился 1 июня 1961 года в городе Санкт-​Петербург. Жизнь началась со спорта, поэтому ничего удивительного, что традиционную школьную скамью ему заменил спортивный интернат Олимпийского резерва №62, где он занимался лыжными гонками.

Однако, в 1981 году Ждановский суд города Ленинграда приговорил Пригожина к 13 годам лишения свободы за разбой, грабеж, кражи, мошенничество и целый букет других статей. В 1988 году в разгар горбачевских амнистий ему был снижен срок до 10 лет и 21 марта 1990 года он вышел на свободу из Ик-3 Коми АССР, что под поселком Ропча. В том же году поступил на учебу в Ленинградский химико-фармацевтический институт, а уже в 1991 организовал в городе сеть ларьков, которые были почти у каждого питерского метро. В 1992 году Пригожин открыл сеть супермаркетов «Контраст 24». А в 1995 – первый элитный ресторан «Старая таможня» по адресу Таможенный переулок, 1.

Однако, в 1981 году Ждановский суд города Ленинграда приговорил Пригожина к 13 годам лишения свободы за разбой, грабеж, кражи, мошенничество и целый букет других статей. В 1988 году в разгар горбачевских амнистий ему был снижен срок до 10 лет и 21 марта 1990 года он вышел на свободу из Ик-3 Коми АССР, что под поселком Ропча. В том же году поступил на учебу в Ленинградский химико-фармацевтический институт, а уже в 1991 организовал в городе сеть ларьков, которые были почти у каждого питерского метро. В 1992 году Пригожин открыл сеть супермаркетов «Контраст 24». А в 1995 – первый элитный ресторан «Старая таможня» по адресу Таможенный переулок, 1.

С 2002 по 2012 год развивал сеть быстрого питания «Блин! Дональтс». С 1997 года начал участвовать в строительных проектах. В сентябре 2013 года СМИ стало известно о существовании в Петербурге (по адресу улица Савушкина, 55) «Агентства интернет-исследований», которое, как мы выяснили, функционировало в Ольгино уже с 2010 года. Его сотрудники занимались размещением постов и комментариев провластной и антиоппозиционной направленности в интернете и соцсетях. В мае 2014 года хакерская группа «Анонимный интернационал» опубликовала данные, согласно которым финансирование осуществлялось структурами Евгения Пригожина.

Позже Министерство юстиции США обвинило агентство во вмешательстве в американскую политическую жизнь, включая выборы президента США, начиная с 2014 года. Согласно расследованию РБК в июне 2017 года, Евгений Пригожин может стоять за созданием и финансированием одного из крупнейших в стране медиахолдингов. В мае — июне 2014 года заработало «Федеральное агентство новостей», со временем разросшееся до сети 16 новостных сайтов. Пресс-служба компании «Конкорда» отрицала связь бизнесмена с этими изданиями. К февралю 2017 года ежемесячная аудитория изданий достигла 69 миллионов человек, что почти вдвое превышало показатели всех известных медиахолдингов.

Также летом 2016-года появились первые сведения о причастности Пригожина к созданию так называемой ЧВК «Вагнер». В сентябре 2022 года он сам признался в ее создании.

Но все эти сухие факты уже давно известны и большинство из них есть открытых источниках. На фоне огромного количества слухов, домыслов предположений, мы подробнее покопались в биографии Пригожин и несколько человек, которые знали его с детства и в юности. Мы с теми, кто окружал его еще в те времена, когда Пригожина еще не знали высоких кабинетах, и они не побоялись рассказать нам некоторые подробности.

Задача перед нами стояла непростая, немного желающих откровенно обсуждать сейчас фигуру Пригожина. У каждого при этом свои доводы почему. В итоге все же удалось выйти на нескольких человек, которые согласились откровенно поделиться фактами полувековой давности.

ВОСПОМИНАНИЯ ОДНОКЛАССНИКА

Первый – одноклассник Пригожина, Алексей. Мы нашли его в Псковской области и поехали к нему.

– Алексей, откуда Вы знаете Евгения Пригожина?

– Мы с ним учились в спортивном интернате №62 в Ленинграде с 8 по 11 класс.

– Каким он был?

— Упрямым, упорным и чрезмерно активным. К учебе, конечно, тянулся, но поскольку класс у нас был спортивный, спорт не то что на первом, а на сверхпервом месте стоял. Евгений всегда удивлял. Припоминаю случай, когда в конце 70-х были очень сильные морозы и многие сходили из-за этого с дистанции, но соревнования все равно провели. Не помню уже сейчас какие. А он все равно не сошел, добежал до конца. Дошло даже до обморожения, несерьезного, конечно, но факт остается фактом.

— Что за вид спорта?

— Лыжи, лыжные гонки. У нас там все были очень хорошие ребята, потому что люди, занимающиеся тяжёлым физическим трудом, год от года становятся лучше, закалённее, выносливее. А Евгений еще и весьма начитанным юношей был, и что касается общественной работы, то преподаватели привлекали его, потому что на него всегда можно было положиться.

— Как строились отношения Евгения Пригожина с одноклассниками?

— Понимаете, у нас не было такого, чтобы кто-то кого-то обижал или подтрунивал над кем-то. Но если нужно было за кого-то вступиться, он никогда не раздумывал. Чаще не на кулаках, а на словах всегда мог одернуть кого-то.

В то время было много интересного. Евгений активный очень человек по жизни и всегда им был. Помню, у нас тогда проходила начальная военная подготовка, надеюсь, ее вернут и сейчас, так вот он предложил громко приветствовать нашего военрука типа по приколу. Был такой Валентин Васильевич, капитан второго ранга и в ответ на приветствие « Здравствуйте товарищи!» мы должны были громко ответить: «Здравия желаем, товарищ капитан второго ранга!» Как в армии. И Евгений подбил всех на то, чтобы ответ был очень громким, ну очень громким. Все это дело подхватили и отвечали насколько громко, что весь класс НВП перевели в другое крыло здания, потому что все происходило под кабинетом директора и тому это начало порядком досаждать. А отругать он за это нас не мог, хотя прекрасно знал уже, что это 9 «Г» в классе.

— Вы хотели какую-то историю рассказать про отчима Пригожина.

— Я его хорошо знал, Самуил Фридманович (Жаркой), к сожалению, уже ушел из жизни. Он тоже работал в спорте, тренером, а впоследствии, когда Евгений занялся малым бизнесом, они вкалывали вместе, семьей, так сказать. Тогда в Апраксином дворе был внутри комплекс зданий с большим вещевым и продуктовым рынком, там продавалось все.

И Евгений организовал там точку питания, все говорили еще: «Пойдем обедать в троллейбус». Это был списанный троллейбус, он стоял внутри Апраксина двора, там продавались сосиски, горячее, напитки. Вот они там и работали рука об руку. Евгений и его отчим. Так, насколько, я понимаю, и началась его коммерческая деятельность.

1980-1990

Второй человек, с которым нам удалось встретиться – Роман Евгеньевич, который в течение длительного времени прожил вместе с Пригожиным в одном бараке в одной из колоний усиленного режима Ленинградской области и много общался с ним в начале 90-х.

– Роман Евгеньевич, когда Вы познакомились с Евгением Пригожиным?

— Я уже отсидел три с половиной года, когда мы с ним начали близко общаться, это было году в 84-м.

— Где это было?

— На зоне, в области. Познакомились, когда меня перевели в 13 отряд.

— Ваше первое впечатление о нем?

— Первое время наблюдал за ним со стороны. Ну как обычно, не принято друг к другу лезть. Хорошо помню его на лагерных соревнованиях по тяжелой атлетике. Он в них участвовал, и результаты показывал достойные. Надо сказать, что «тягать железо» было запрещено, поэтому регулярные тюремные тренировки всегда были под большим вопросом. Узнают – накажут. Но были те, кого это его не смущало, Женя как раз в их числе. Потом мы вместе стали «железки таскать». С нами еще сидел один культурист Толя Шалин, он у нас вроде тренера был.

По словам нашего собеседника, они познакомились с Пригожиным на работах в промзоне колонии. На зоне Пригожин был бригадиром. У него была целая группа «подельщиков», которые делали сувенирную продукцию, «запрещенку», и зарабатывала неплохие по тем временам деньги. Все на свиданке у родственников деньги забирали, чтобы протащить их на зону, а он каждую свиданку передавал часть денег матери. Сувенирка – календари всякие, шкатулки, расходились как внутри зоны, так и на воле целыми партиями.

– Просто так чая не возьмешь, а у него всегда был чай. Не жмотился. – улыбается Роман, рассказывая, как подружился с Пригожиным и сделал его членом своей «клана», братом, поясняя, что система «родства» в этом социуме основана «не по крови, а по понятиям». Сам Роман на зоне занимал довольно высокое положение в местной иерархии – был «смотрящим» своего отряда. Это означает, что он нес ответственность за подопечных, разрешал конфликты и распределял задачи и роли.

— Сколько времени вы провели в одной колонии?

— Где-то года четыре. Он был очень нехарактерным для исправительного учреждения человеком. Обычно народ любит закосить, чтобы ничего не делать, а он был типа «трудолюбивым». На месте не сидел. Мы тогда старались не делать бесполезную, по нашему мнению, работу. А он делал. Да еще лез все время в каждую заварушку за справедливость. Вообще у него было какой-то непомерное чувство справедливости. Мы часто ему говорили: «Не лезь», а он терял голову и бросался разруливать замесы, за что был неоднократно наказан администрацией.

– Не боялся?

– Хороший вопрос. Не боялся, потому, что бояться можно только свою подлую натуру. А он всегда знал, что прав и готов был за это отвечать. Что, собственно, и происходило. Не могу сказать, что за это его любили, ведь он оказался крайне «неудобным» для некоторых, потому что не хотел встраиваться в систему, но что уважали его, так это точно.

В отряд Романа Пригожин как раз и попал после конфликта, где заступился за одного из заключенных перед «цириками» – местными прапорщиками и отсидел 6 месяцев в ПКТ.

– Евгений всегда вставал против тех, кто пытался беспредельничать, против тех, кто напрягал и отнимал у простого мужика продукты питания, деньги — запрещенные на зоне, но необходимые для выживания. У человека, например, было личное свидание, естественно, ему кто из родственников привезет поесть или носки. А кто-то это хотел отжать. Евгения очень возмущали эти люди, которые отбирали у других больше того, что те хотели сами отдать. Более того, ему для себя ничего не надо было, он все, что зарабатывал, часто раздавал. Короче, впрягался за мужиков.

— Что Вам еще запомнилось?

— У него в БУРе (барак усиленного режима) «поехала крыша» на микробиологии. Там он и подсел на науку, потому что больше все равно делать нечего, сидишь 24/7 в камере, а книжки носят. Однажды, уже потом, пришел со свидания, мама к нему приезжала, и со мной в столовке зацепился языком. И в ажиотаже спрашивает: «Ты можешь себе представить, что сейчас творится на воле?». Я отшутился, помню: «Что творится? Масло сливочное отменили?». А он серьёзный такой: «Нет, СПИД появился» и начал читать мне лекцию. У него мама врач, поэтому он мне все это подробно и с воодушевлением рассказывал, рисовал шариковой ручкой на бумаге какие-то молекулы, а я внимательно слушал и делал вид, что понимаю. Если честно, для меня это было странно, что он столько времени на это тратит, несмотря на то, что я сам в медицинский по молодости поступал. А он рьяно хватался за учебники и говорил: «Сейчас освобожусь, закончу медицинский институт и покажу им формулу лекарства от СПИДа». На основе какого-то магния. Я еще пошутил: «Марганцовкой что ли будешь лечить?». Очень был увлечен. На самом деле, это всего касается, каждый раз, когда у него в голове появлялась «великая цель», его было уже никому не остановить.

– В итоге вовлек Вас в свои идеи?

– Мы его не понимали. Те, кто с нами сидели, в общей массе своей считали, что и книжки-то читать – это как-то весьма странно. Не для того жизнь дана. Можно все легко и просто, по-быстрому. Чего сидеть, зрение портить. А он все успевал, вечно в динамике. На этом фоне сильно выделялся. Да и по выходу хотел не обратно в криминал, а уже в нормальную жизнь, законную. Вообще хотел в институт пойти, чем опять же всех удивлял.

— И тогда ваши пути разошлись?

— Нет, мы же с ним «кенты». Я и сейчас его «кентом» считаю. Но он хотел жизни типа без нарушения законодательства. И когда я ему предложил по выходу заняться «серьезным криминалом», он категорически отказался.

— Это когда было?

— Точно помню, что это 90-ый год, в апреле-мае. Когда он освободился, мы случайно встретились в бане на «Площади мужества», которую питерские авторитеты любили за теплый бассейн под открытым небом зимой. Я там часто по четвергам бывал.

Знал, что он откинулся. Приехал я со своей братвой, и он там. Если коротко, терки-потерли и я предложил ему поучаствовать в том, в чем я сам крутился. Сидим с ним, и я спрашиваю: «Может, бабки нужны? Пойдешь к нам, решим вопрос, поможем, чем сможем сначала. А потом будет какая-нибудь точка, будешь получать с нее. Тачку купишь, телки, все дела». Это то, что я мог ему тогда предложить. А он на тот момент в институт собрался поступать, видимо, из-за этого и отказался. Говорю: «Чего ты отказываешься?». Он ответил, что не хочет пачкаться. Я его тогда вообще не понял, помню, сказал: «Женя, без лоха и жизнь плоха». А он мне: «Братан, это не моя тема теперь». Вот никогда ни в одну помойку его мысли не уводили.

По словам Романа, своему бывшему сокамернику и его коллегам Пригожин также предлагал бросить старое ремесло и начать зарабатывать легальным путем, например, открыть казино или другое заведение. Авторитеты над этими предложения посмеивались, искренне считая свою работу более простой и прибыльной, самостоятельность Пригожина вызывала у них уважение в сочетании с непониманием.

– Потом, когда я в гостинице «Россия» крышевал, мы часто встречались с ним. У него ресторан на Ленинском был, рядом с казино «Паланга». Он там еще какого-то не то перуанца, не то мексиканца, уже сейчас не помню, из холодильника спас. Пацаны его там закрыли, а он впрягся. Я тогда к нему частенько заезжал.

ПРИГОЖИН В СВОИХ ЗАЯВЛЕНИЯХ

Справедливый злодей, амбициозный политик или честный бизнесмен? Мы так и не поняли. Как не поняли тогда его одноклассники и сокамерники. Слишком непредсказуемыми сегодня выглядят его действия и заявления. Последние, надо сказать, отличаются жесткими формулировками, зачастую граничащими с радикализмом.

Например: «В 90-е годы появились олигархи от бизнеса, без усилий получившие огромные материальные активы, благодаря смутному времени перестройки в нашей стране, а сейчас рождаются олигархи от государственной власти, которые получают доступ к неограниченным государственным ресурсам. Многие из них хорошо отличают свое от государева, некоторые в этом насмерть запутались, отсюда и их излишние запросы к уровню жизни», – цитирует Пригожина его пресс-служба.

Или это: «В коридорах власти, к сожалению, осталось огромное количество людей, вскормленных еще Ходорковским. Поэтому вопрос закрытия YouTube лежит в той же плоскости, что и вопрос суверенитета России. До тех пор, пока мы будем вылизывать миску со скинутыми нам американскими помоями, мы не будем самодостаточной нацией».

Образ Пригожина и в его заявлениях и в воспоминаниях его друзей это образ человека действия. Вот только какого?