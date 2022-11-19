Наталья Андрейченко тогда и сейчас: как старела “Мэри Поппинс”

В Советском Союзе Наталья Андрейченко сыграла в ряде запоминающихся и мощных по духу картин, однако лишь одна стала для нее триумфальной. Перевоплотившись в Мэри Поппинс, актриса завоевала сердца детей и взрослых, ведь обаяние ее не знало границ. “Ах, какое блаженство знать, что я совершенство! Знать, что я идеал!” — твердила с экранов чарующая леди.

Молодость нашей Мэри Поппинс как песок утекала сквозь пальцы. Уже в 2007 году Наталья Андрейченко появилась на публике совершенно заурядной женщиной в теле. Она стала блондинкой с бульварной прической — взрыв на макаронной фабрике. Накрученные на плойку и не расчесанные кудри дешевили внешность актрисы. От прежней утонченности не осталось и следа.

Впрочем, актриса и не должна соответствовать чьим-то идеалам, ведь Мэри Поппинс — это сказочный персонаж. В реальной жизни физическая красота второстепенна, главное — красота души. Ее у Натальи Андрейченко наверняка предостаточно.