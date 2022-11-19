Дома, но нарядная – Личное мнение

Нынешняя жена Сергея Жигунова откровенно высказалась, как она относится к домашней одежде — имеет целый гардероб вещей.

««Почему дома все ходят в какой-то странной одежде, а не в красивом и удобном платье, например? Вот искренне не понимаю».



Фото: Соцсети

На Викторию, похожую на Анастасию, возмутились люди. Эвона, кака богемная!

«Мне пишут в директ, мол, утро, а ты уже в макияже и с прической, дура какая-то. Как так можно в напряжении всю жизнь жить? Ради мужика?»

А даже если и ради мужика, то что? Бабе чай не 20, а 50! Это в юности можно гулять по дому перед мужем в любом халате — он только рад будет. А Виктории — полвека уже!

Нужно быть и накрашенной, и причёсанной. И платье почаще менять, чтобы и муж радовался, и самой было приятно.

А то как бывает? Сидит себе муж вроде как даже молча. А ты сначала не накрасишься, потом не причешешься. Это входит в привычку — мужик-то продолжает молчать! — и потом вконец себя бывает запустишь. А муж, хоть и молчал, но всё видел!

Тем более, такой красавец, как Жигунов. В том смысле красавец, что брак у него не первый.

А вы как дома рассекаете? Надеюсь, следите за собой?

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