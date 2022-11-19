МИД получил санкцию правительства на выражение колоссальной озабоченности по наиболее острым вопросам
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Меры
дипломатического ответа со стороны МИД на действия Украины и других
недружественных государств в ближайшее время могут быть усилены, сообщает источник
в ведомстве. Правительство разрешило ведомству выражать колоссальную озабоченность
в ответ на наиболее враждебные действия этих государств.
В качестве
чрезвычайной меры колоссальная озабоченность может быть выражена в случае организации
терактов с целью убийства граждан РФ на её территории, повреждения критической
инфраструктуры, дестабилизации ситуации в стране и по ряду других причин.
Данный вид озабоченности сообщается лично послу совершившей враждебный акт
страны, а также направляется в письменном виде на адрес её руководства.
Генсек
НАТО Йенс Столтенберг уже выразил сожаление в связи с тем, что Россия выбрала
столь бесчеловечные способы реагирования на провокации стран Запада, а глава
ООН Антониу Гутерриш срочно созвал заседание Совбеза для обсуждения сложившейся
ситуации.
«Подобного не
бывало никогда в послевоенный период, и нам жаль, что Россия пошла по этому
пути, – пожаловался Гутерриш. – Колоссальную озабоченность выражали США по
отношению к Третьему Рейху после аннексии Судетской области Чехословакии, а
впоследствии – власти Японии после хлопка в Хиросиме. Данная мера
рассматривается как чрезвычайная, и Россия должна отказаться от её применения,
равно как и от нанесения ударов по критической инфраструктуре Украины в ответ
на совершаемые ей теракты».
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