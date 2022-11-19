МИД получил санкцию правительства на выражение колоссальной озабоченности по наиболее острым вопросам

Меры

дипломатического ответа со стороны МИД на действия Украины и других

недружественных государств в ближайшее время могут быть усилены, сообщает источник

в ведомстве. Правительство разрешило ведомству выражать колоссальную озабоченность

в ответ на наиболее враждебные действия этих государств.

В качестве

чрезвычайной меры колоссальная озабоченность может быть выражена в случае организации

терактов с целью убийства граждан РФ на её территории, повреждения критической

инфраструктуры, дестабилизации ситуации в стране и по ряду других причин.

Данный вид озабоченности сообщается лично послу совершившей враждебный акт

страны, а также направляется в письменном виде на адрес её руководства.

Генсек

НАТО Йенс Столтенберг уже выразил сожаление в связи с тем, что Россия выбрала

столь бесчеловечные способы реагирования на провокации стран Запада, а глава

ООН Антониу Гутерриш срочно созвал заседание Совбеза для обсуждения сложившейся

ситуации.

«Подобного не

бывало никогда в послевоенный период, и нам жаль, что Россия пошла по этому

пути, – пожаловался Гутерриш. – Колоссальную озабоченность выражали США по

отношению к Третьему Рейху после аннексии Судетской области Чехословакии, а

впоследствии – власти Японии после хлопка в Хиросиме. Данная мера

рассматривается как чрезвычайная, и Россия должна отказаться от её применения,

равно как и от нанесения ударов по критической инфраструктуре Украины в ответ

на совершаемые ей теракты».

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