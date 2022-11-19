Дорогая Максима: “кошачьи уши” и павлиний хвост из рубинов и бриллиантов в шкатулке королевы Нидерландов

Совсем недавно королевские семьи Нидерландов и Швеции побаловали публику тем, что в англоязычной светской хронике называют “tiara moment” – государственный ужин или прием, на который царственные дамы приходят в своих тиарах. Во время визита короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы в Швецию прошел государственный банкет в королевском дворце в Стокгольме, на котором в глазах у присутствующих рябило от обилия драгоценных камней. Хозяйка вечера королева Сильвия вышла в свет в великолепной тиаре “Braganza”, кронпринцесса Виктория выбрала аметистовую и бриллиантовую тиару Жозефины де Богарне, а жена принца Карла Филиппа София – тиару-конструктор “Пальметта” с жемчугом. Их гостья Максима надела тиару “Стюарт”, самую грандиозную из имеющихся в ее распоряжении. А их у нее очень много.

11 октября 2022 года в Стокгольме шведская королева Сильвия и кронпринцесса Виктория прибыли на государственный банкет в честь визита короля Виллема-Александра в самых великолепных семейных тиарах

Особенностью королевской Оранско-Нассауской династии Нидерландов является обилие женщин, побывавших на троне в последние столетия. После смерти в 1890 году короля Виллема III на престоле оказалась 10-летняя королева Вильгельмина и ее регент королева-мать Эмма. С этого началось 123-летнее женское управление Нидерландами. Вильгельмину сменила ее дочь Юлиана, той наследовала мать нынешнего монарха принцесса Беатрикс. Все они были красавицами, любили и могли себе позволить носить тиары, каждая из которых стоила целое состояние. Несколько лет назад журналисты британского сайта money.co.uk подсчитали, во сколько каждой европейской королевской семье обойдется страхование своих тиар и диадем. Для этого они выяснили примерную стоимость этих украшений. Как оказалось, наиболее обширной и ценной является именно нидерландская коллекция. По стоимости она может сравниться только с содержимым сокровищницы Виндзоров. И у тех и у других они оцениваются примерно в 17 000 000 фунтов стерлингов.

Для создания одной лишь вышеупомянутой тиары “Стюарт” использовали 900 бриллиантов разного размера. А названа она по имени 39-каратного камня, который ее венчает. Его ценность определяется редким голубым оттенком. Первые упоминания об этом алмазе относят к 1690 году, когда он был куплен королем Вильгельмом III и королевой Марией II Стюарт, царствовавшими в Англии. Но в 1702 году, после того, как Вильгельм умер не оставив потомков, драгоценный камень был возвращен его родственникам в королевскую семью Нидерландов. В 1897 по заказу королевы Вильгельмины под “Стюарт” создали отдельную тиару. Она надевала ее два раза в жизни – на свадьбу и на коронацию.

Во время недавней поездки в Австрию королева Максима сфотографировалась с мужем Виллемом-Александром, президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и его супругой Дорис Шмидауэр в тиаре Antique Pearl со всеми семью жемчужинами

Но в наше время все изменилось. В 2001 году – после объявления о помолвке с наследником престола Виллемом-Александром – аргентинская красавица Максима Соррегьета получила доступ к огромной коллекции старинных королевских украшений. И первым из них стала жемчужная тиара Antique Pearl, которая была изготовлена в 1900 году. В ней невеста кронпринца присутствовала на свадьбе норвежского кронпринца Хокона и его возлюбленной Метте-Марит. Название тиары отсылает к семи съемным большим жемчужинам грушевидной формы, четыре из которых, как говорят, самые старинные в коллекции Оранской династии. Самая крупная из них встречается крайне редко и весит около 41 грана. Появлению этой тиары Максима тоже обязана королевской моднице Вильгельмине. Но в свой первый выход в свет невеста наследника престола решила проявить скромность и надела украшение без жемчужин.

30 апреля 1980 года во время коронации на королеве Беатрикс была тиара “Жемчужные пуговицы” Для свадьбы Максимы с Виллемом-Александром жемчужные пуговицы заменили на бриллиантовые звезды

Следующей стала “Голландская звезда”, которую новоявленная принцесса получила в день своей свадьбы 2 февраля 2002 года. Это переделанная в честь знаменательного события тиара “Жемчужные пуговицы”, принадлежавшая королеве Нидерландов Эмме. Оригинальная версия состояла из бриллиантовой основы и пяти круглых брошей с крупными жемчужинами, чем-то напоминающих пуговицы. В ней короновалась на престол свекровь Максимы принцесса Беатрикс. Понятно, что все королевские церемонии не могут проводиться в одном и том же украшении. К бракосочетанию Виллема-Александра на его платиновую основу вместо жемчужных “пуговиц” были установлены пять десятиконечных бриллиантовых звезд. Максима часто носила эту тиару в первые годы своей жизни при дворе, но с возрастом остыла к украшавшим ее звездам. Сегодня эта тиара снова стала “пуговичной”, и ее попеременно носят королева и принцесса Беатрикс.

Официальный портрет отрекшейся от престола в пользу сына принцессы Беатрикс. На ней все та же тиара с жемчужными пуговицами

На официальном портрете короля и королевы Нидерландов на голове последней сапфировая диадема, созданная в 1881 году ювелиром Оскаром Мэсином, который работал для Парижского ювелирного дома Mellerio. Мэсин использовал технику “pampille en tremblant” – когда камни устанавливают на специальные пружинки, что позволяет им быть подвижными и переливаться всеми гранями. При создании диадемы использованы: 31 кашмирский сапфир, 655 южно-африканских бриллиантов круглой огранки из рудника Jagers Fontein Diamonds Mine, и крупный сапфир размером 44 карата – в центре. Он приплыл в Нидерланды из России. Этот камень принадлежал великой княжне Анне Павловне, которая вышла замуж за короля Виллема II. Эта диадема была частью парюры, заказанной прапрадедом нынешнего короля Виллемом III для его тогда еще невесты Эммы Вальдек-Пирмонтской.

Сапфировая диадема на королеве Максиме Виллем-Александр и его прекрасная жена Максима

Предок Виллема-Александра вообще баловал свою жену, что сыграло на руку королеве Максиме. Одна из ее любимых тиар – рубиновая, изготовленная в 1889 году в Париже в качестве рождественского подарка для Эммы. Недавно королева опубликовала на сайте нидерландского двора старый снимок из своего личного архива, на котором ее старшая дочь кронпринцесса Амалия примеряет эту тиару. Амалия будет шестой королевой Нидерландов, на голове которой сверкало это украшение из рубинов и бриллиантов. В народе тиару из-за ее формы называют “кошачьими ушками”.

Наследница нидерландского престола Амалия уже облюбовала для себя тиару “кошачьи ушки”

Еще одной из самых забавных тиар в голландской коллекции, без сомнения, является “Рубиновый павлин”. Она получила такое название из-за съемного центрального элемента, напоминающего павлиний хвост. Эту тиару с бриллиантами и рубинами создали по заказу королевы Вильгельмины ювелиры компании Schurmann & Co из Франкфурта.

Тиара “Рубиновый павлин” была на королеве Максиме на ужине в честь первой женщины – президента Сингапура Халимы Якоб