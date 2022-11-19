В парке “Кусково” провели благоустройство двух прудов

В российской столице активно благоустраиваются территории у водоемов. Специалисты очищают и восстанавливают пруды, а на берегах проводят озеленение и устанавливают необходимые объекты для отдыха и занятий спортом. В итоге они становятся полноценными точками притяжения для местных жителей.

К примеру, в парке “Кусково” провели благоустройство двух прудов: Малого и Сухого. Берег первого закрыли настилом, организовав экотропу, рядом со вторым организовали смотровые площадки. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

“Это исторические водоемы. Малый пруд входил в каскад Радужных прудов, соединявшихся с Большим Дворцовым прудом. Сухой пруд находится вдалеке от центральных потоков посетителей и музея-усадьбы “Кусково”. Он представляет собой остатки ложа деревенского копаного пруда — копани”, – отметил чиновник.

Специалисты в ходе благоустройства вернули водоемам не только эстетический, но и исторический облик. Мероприятия прошли в рамках масштабных работ по сохранению и восстановлению парковой территории. В частности, пруды очистили от загрязнений.

Там скопился бытовой мусор, ил, а также упавшие с окружающих деревьев листья и ветки. Во время анализа воды удалось установить превышение в иле предельно допустимых норм содержания мышьяка, цинка, кадмия, свинца и никеля. Разумеется, опасные микроэлементы представляли угрозу для экологии.

Водоемы восстановили. Так, Малый пруд вообще не имел подходов и с течением времени сильно. Он практически обмелел и превратился в цветущий водоем. Сухой пруд тоже зарос, воду в нем можно было наблюдать только весной, когда таял снег.

Специалисты очистили водоемы от залежей ила и мусора: покрышек, бутылок, металлических предметов. Они углубили дно, чтобы снизить уровень нагревания воды и, как следствие, препятствовать цветению. Для остановки оттока воды в грунт установили защитную мембрану. Берега укрепили.

Кроме того, в парке “Кусково” организовали систему подпитки прудов и механизм перелива, благодаря которой они стали частью водоемов, перетекающих в Большой Дворцовый пруд. Это должно обеспечить водообмен в прудах, а также предотвратить цветение и заболачивание.