 

Измотанный разводом с Подольской Пресняков предъявил свою любимую женщину: За все благодарю

19.11.2022, 18:25, Разное
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Слухи про развод Владимира Преснякова и Натальи Подольской появились полгода назад после того, Наталья в одиночестве посетила одно из столичных мероприятий. Хейтеры с тех пор ищут любой повод, любую зацепку, лишь бы удостовериться: в семье действительно есть проблемы.

Для кого-то таким доказательством стало отсутствие комментариев со стороны семьи Преснякова и Подольской, для кого-то – попавшее в сеть видео, на котором пара ссорится. Особо рьяные даже добились от одного из психологов заявления: ссоры такого характера могут действительно привести к разводу.

Пресняков, измученный бесконечными слухами о разводе, даже тяжело заболел и, поправившись, сказал, что многое переосмыслил. Теперь семья для него всегда будет на первом месте и он изо всех сил стараться на благо своих близких. В продолжение своих слов Владимир предъявил подписчикам свою любимую женщину.

На странице личного блога Владимира Преснякова появилась Елена Преснякова, мама певца. Для публикации нашелся отличный повод: женщина отмечает сегодня свое 76-летие. Фотографию родительницы Владимир Пресняков сопроводил проникновенным текстом.

“Светись всегда,
улыбайся, шути, как только ты умеешь, будь радостной и счастливой. Пусть ничто не омрачает твоей жизни! И
конечно, будь здорова! Спасибо тебе за все!” – трогательно обратился к матери Владимир Пресняков.


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