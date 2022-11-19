Мнение: Задача про рыбалку

Самое интересное в последнем письме не автор, хотя автор тоже не такая уж простая.

Вы до сих пор не научились видеть разницу между рапаном и рыбой, а разница велика.

Рыба имеет кое-какие баги и короны, но способна их увидеть, убрать или хотя бы спрятать. Это позволяет рыбе иногда вести себя почти как нерыба. Если рыба перестает следить за границами, она начинает рассуждать как рапан. Автор рассуждает в письме местами как рапан, но она рыба и совсем глупо себя не ведет.

Но в письме интересно другое.

Описанный герой в письме – нерыба, скорее всего даже мелкий хищник, судя по общей картине.

Это вторая причина, почему автор 4 года не может отцепиться и не сможет скорее всего.

Во-первых, она надела на него колпачок, а на себя корону, и это фатальная сцепка, шансов отцепиться нет, пока все не снять.

Во-вторых, линия его поведения с ней – это почти рыбалка. До рыбака герой не дотягивает, но он нерыба, жаль никто из вас не заметил. Придет время, когда вы будете узнавать нерыбу по паре фраз написанных ею или о ней. А пока, кажется, вы были даже склонны доверять оценкам автора, что у мужчины все плохо. Но нет, он скорее хорош, чем плох.

Давайте посмотрим на описанные факты.

Жена героя занимает высокую позицию в компании, где он соучредитель. То есть работает жена больше, а выгоды больше получает он. Измену он не скрывает и жена прощает ему эту измену, несмотря на публичный резонанс.

Автор считает, что это она такая роковая, что сорвала герою крышу. На самом деле он так легко ее бросил, что очевидно, крыша его на месте, его СЗ для жены такая большая и он так хорошо это знает и контролирует, что ничем важным не рисковал. При этом, обратите внимание, он тщательно компенсирует свой косяк перед женой, и по этой аккуратности тоже видна нерыба. Как компенсирует, опишите.

Если бы автор имела скромность, она бы увидела, что происходит после расставания. Ее баги и короны используют чтобы укрепить брачный союз с женой. Как используют?

Как поступила бы нерыба на месте автора, если бы вдруг вляпалась в такую историю (нет)? И почему нерыба не вляпалась бы?

Еще интересней ходы героя.

Кто опишет целиком хищный трюк, благодаря которому наша автор, не будучи рапаном в большой короне, зацепилась на несколько лет и дальше тоже будет продолжать страдать и любить героя?

Только учтите, зацепилась именно ее корона. Имей автор границы лучше, от бы отцепилась быстро. Однако, если бы герой сам был рыбой как автор, ее небольшой короны не хватило бы, чтобы так надолго и так фатально зацепиться.

И ирония в том, что она считает роковой фигурой себя, а роковой фигурой является именно герой, на которого она надела колпачок бедняжки. Так обычно и бывает с мелкими хищниками.