Короткие ногти станут главным трендом 2023 года: тенденции мини-маникюра и самые модные идеи

Короткие ногти снова в тренде, и это не случайно, поскольку в этой длине есть множество преимуществ. Они практичны, с ними проще поддерживать гигиену, короткие равно здоровые и безопасные, поскольку нет риска сломать их в опасном месте и травмироваться. С ними можно сделать инновационный маникюр, и они красивы, поэтому вы можете выбрать для себя один из лучших представленных ниже вариантов (или использовать все, подбирая каждый вариант по стилю и настроению).

Натуральные оттенки

Очень стильно смотрятся натуральные оттенки, поскольку это производит впечатление и не вызывает сомнений в ухоженности ногтей. Это красота и естественность, стильность и ненавязчивость, простота и практичность, а также универсальность, поскольку такой маникюр подойдет практически к любому стилю и любому выходу (в качестве делового, повседневного и нарядного маникюра). Поскольку в этом сезоне особое внимание уделяется удобству и естественности, такой выбор станет для вас одним из самых удачных.

Нюдовые и молочные цвета

Светло-розовый цвет, нежная слоновая кость вместе с молочным оттенком и аналогичные тона являются беспроигрышным вариантом для коротких, красивых и элегантных ногтей в тренде 2023 года. Руки выглядят идеально ухоженными, они смотрятся стильно и привлекательно. Как и в предыдущем варианте, данный вид маникюра является универсальным, поскольку может использоваться для любого случая. Кроме того, он очень удобен, поскольку на нем незаметно некоторых незначительных неаккуратных вещей, которые случайно можно допустить, самостоятельно делая маникюр.

Французский маникюр

Он по-прежнему в тренде, и короткие ногти являются самым оптимальным условием для его выполнения. Вы можете использовать любые вариации, цвета и оттенки, поскольку любой из них будет смотреться модно и эффектно.

И это не преувеличение, поскольку испортить такую красоту практически невозможно. Экспериментируйте и сочетайте все тона, которые вы считаете привлекательными в комбинации.

Бордовый и гранатовый цвет

К этим цветам можно добавить темно-синий и черный, которые также являются трендовыми в этом сезоне. Полная противоположность двум предыдущим концепциям, которая также смотрится очень стильно и привлекательно.

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Добавьте больше глубокого цвета, а сверху нанесите не просто глянец, а дополнительный блеск, который мы привыкли видеть на губах, это будет выглядеть просто обворожительно.

Ренессанс нейл-арта на коротких ногтях

Нейл-арт отказался от сложных дизайнов, но это не значит, что он капитулировал. Он снова в тренде, но в минимализме. Речь идет о небольших принтах, похожих на легкое прикосновение в виде полоски или точки на оригинальной основе, которую вы можете выбрать по своему усмотрению

Голубые оттенки

Они снова остаются в тренде, как и салатовые, желтые и розовые. Мода нынче очень демократична, поэтому вы себе можете позволить выбор на свой вкус. Монохромность в маникюре по-прежнему приветствуется, и вам остается только выбрать самый любимый нежный и приятный цвет. Необязательно, чтобы цвет гармонично сочетался с одеждой, сегодня это не является непременным условием.

Разноцветный маникюр

Многие девушки предпочитают комбинировать цвета, отдавая предпочтение небольшим акцентам. Имеется в виду тенденция окрашивания одного или нескольких пальцев другим цветом. Некоторые дамы это делают ради эстетики, есть и те, кто увлекается хиромантией и знает значение каждого пальца. Так, в зависимости от выбора цвета, можно привлечь к себе любовь, богатство, здоровье и счастье в целом. Можно использовать данный вариант, поскольку он однозначно будет уникальным, ведь вы можете придумать свое оригинальное сочетание, которое не повторится.