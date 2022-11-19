 

Махачкалинский суд постановил считать коньяком только напитки, произведённые в Дагестане

19.11.2022, 17:33, Разное
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Ленинский районный суд Махачкалы удовлетворил иск предпринимателя из Кизляра, занимающегося производством крепких спиртных напитков. Российский производитель потребовал защитить географическое название «коньяк» от иностранного посягательства. 

Из материалов суда следует, что предприниматель Сулейманов И.И. пришёл в один из супермаркетов Махачкалы и обнаружил на витрине винно-коньячного отдела напитки иностранного происхождения, которые на этикетке и ценнике были подписаны как «коньяк». При этом он не обнаружил на прилавке продукции собственного производства. 

Сулейманов купил ящик продукции иностранных производителей и безвозмездно передал её на экспертизу суду. В ходе исследования выяснилось, что указанные напитки существенно отличаются по составу от дагестанских коньяков, что не позволяет их так именовать. 

Суд постановил считать коньяком исключительно алкоголь дагестанского производства, а иностранную продукцию следует именовать «напитками коньякосодержащими» или «бренди» (по выбору производителя). 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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