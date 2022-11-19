Хроника текущих репрессий: ноябрь

Власти продолжают борьбу с теми, кто не согласен с проведением специальной военной операции в Украине. Количество уголовных дел уже давно перевалило за сотню, а число административок растет с космической скоростью. С начала марта 2022 года в суды РФ поступило более пяти тысяч административных дел о «дискредитации» армии (20.3.3 КоАП).В это время администрация Владимирской колонии продолжает издеваться над Алексеем Навальным. На протяжении всей осени его раз за разом отправляли в штрафной изолятор по самым диким причинам. За последние три месяца он провел всего около 20 дней вне маленькой одиночной камеры. Администрация ИК старается не только отрезать политика от внешнего мира, но и постоянно препятствует его общению с адвокатами. На этой неделе его поместили в помещение камерного типа (ПКТ) с более жесткими условиями содержания и на длительный срок. Читайте «Хронику текущих репрессий».Депутаты, Афанасьев и их «фейковые» дела

На экс-муниципального депутата из столичного района Проспект Вернадского Елену Филину завели уголовное дело о распространении военных «фейков». По данным сайта городских судов Москвы, она заочно арестована. Сама Филина объявлена в международный розыск.

По версии следствия, политик распространяла заведомо ложную информацию о ВС РФ, используя свое должностное положение. Муниципальным депутатом она была до осени 2022 года. Что стало поводом для возбуждения дела — пока неизвестно. Сейчас Филина находится за пределами России.

Елена Филина. Фото из личного архива

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Городской суд Абакана вернул в прокуратуру уголовное дело главного редактора «Нового фокуса» Михаила Афанасьева о «фейках» про армию, пишет проект «Сетевые свободы». Самого обвиняемого оставили под стражей — меру пресечения продлили до 16 января.

Афанасьеву вменяют статью о военных «фейках», распространенных с использованием служебного положения (п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК). Дело на журналиста завели в апреле, тогда же он оказался в СИЗО. А в конце октября следствие завершилось, и материалы дела передали в суд.

Поводом для уголовного преследования стала публикация на сайте «Нового фокуса» о бойцах ОМОНа из Хакасии.

Михаил Афанасьев. Фото из открытых источников***

Следственный комитет возбудил дело о распространении «фейков» по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) против петербургского активиста и члена политсовета местного движения «Солидарность» Евгения Бестужева.

9 ноября силовики провели обыск в его квартире, Бестужева задержали. На следующий день Калининский суд Петербурга арестовал оппозиционера на один месяц, сообщил местный портал MR7.

Во время заседания обвиняемый отметил, что не занимался распространением заведомо ложной информации. «Вина, которую я признаю, — излишне эмоциональная и неполиткорректная оценка», — объяснил он.

Бестужев неоднократно публиковал критические посты в соцсетях. Его друг Георг Габриелян рассказывал журналистам MR7.ru, что летом Бестужева уже вызывали на разговор со следователем. Тогда его отпустили, и он уехал на отдых в Грузию. По возвращении активиста задержали.

Навальный в ПКТ

Политика Алексея Навального отправили в помещение камерного типа (ПКТ) в ИК-6 Владимирской области, где он отбывает наказание.

«Навального перевели в ПКТ. Это как ШИЗО, только не на 15 суток», — сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш*.

Перевод состоялся за четыре дня до запланированного длительного свидания с родственниками. Осужденным, содержащимся в ПКТ, такие свидания запрещены. По сравнению со строгими условиями содержания, в которых ранее отбывал наказание политик, в ПКТ еще больше ограничено количество посылок и передач, а также сумма денег, которую можно тратить в тюремном магазине. Заключенные, которые оказались в ПКТ, содержатся в запираемом помещении и должны работать отдельно от других осужденных.

Оппозиционер передал своим соратникам, что помещение, в которое его отправили, — это «обычная тесная камера, как ШИЗО». Ему разрешили взять с собой две книги и пользоваться тюремным ларьком «на очень ограниченную сумму». Команда Навального не сообщила, на какой срок оппозиционера туда водворили.

Алексей Навальный по видеосвязи из колонии. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Максимальный срок этого взыскания для мужчин составляет шесть месяцев. Напомним: администрация ИК-6 отправляла Навального в штрафной изолятор уже семь раз.

Дело «Сети»**

Администрация исправительной колонии №1 Оренбургской области устроила очередную провокацию против фигуранта дела «Сети»** Виктора Филинкова в день его рождения и поместила в камеру, где все поверхности засыпаны сухой шпаклевкой, передает телеграм-канал RUPRESSION со ссылкой на общественную защитницу осужденного Евгению Кулакову.

С 3 ноября Филинков содержится в одиночной камере в ПКТ, куда его перевели на два месяца. Спустя несколько дней его переселили из одной камеры в другую. В новой камере шпаклевкой были засыпаны все поверхности: стол, лавка, тумбочки, внутренняя часть шкафа, пол и туалет. Начальник ПКТ требовал, чтобы Филинков сделал уборку в камере, однако он протер только стол и скамейку, которыми пользовался. Позднее нарушение оформили и передали на рассмотрение дисциплинарной комиссии. Взыскание пока не назначили.

Депортация тиктокера Тиктокер Некоглай (Николай Лебедев) в суде. Фото предоставлено пресс-службой пресненского районного суда

Пресненский суд Москвы принял решение о выдворении 22-летнего тиктокера Некоглая (он же Николай Лебедев) из РФ после того, как он записал пародийный ролик. Его признали виновным в нарушении правил пребывания в стране (ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП) и оштрафовали на 5 тысяч рублей. Сам он является гражданином Молдавии.

Тиктокера задержали днем 9 ноября в Москва-сити, составили административный протокол. За два дня до этого Лебедев выложил в тикток*** пародию на действия российского военнослужащего.

Глава «Лиги безопасного интернета» Елена Мизулина назвала блогера «выродком-тиктокером», который «глумится над подвигом нашего солдата», и пообещала написать жалобы в прокуратуру и МВД.

Реакция правоохранителей оказалась моментальной. После задержания Некоглая обрили наголо и, по словам друзей, угрожали. Когда и где это произошло, неизвестно. После этого он записал видео с извинениями: «Сейчас я действительно понимаю то, какую большую ошибку я совершил. Я каюсь, мне очень стыдно <…>». В настоящее время Некоглай находится в Центре временного содержания для иностранцев.

Ликвидация «памяти»

Судебная коллегия Верховного суда признала законным постановление о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»*, сообщили в телеграм-канале «Полный ПЦ 2.0».

Решение Мосгорсуда о ликвидации организации вступило в силу 5 апреля. При этом ЕСПЧ требовал приостановить процесс ликвидации ПЦ и «Международного общества «Мемориал»* до тех пор, пока суд не рассмотрит жалобу российских НКО на закон об иностранных агентах. Формальным поводом для ликвидации обеих организаций послужили многочисленные нарушения закона об иноагентах, которые якобы допустили правозащитники.

Водворенные в ШИЗО

С разницей в несколько дней главу карельского отделения «Мемориала»* Юрия Дмитриева и бывшего главу архангельского штаба Навального (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Андрея Боровикова, осужденного по делу о репосте клипа Pussy группы Rammstein, отправили в штрафной изолятор.

Как пишут коллеги Дмитриева из «Общества «Мемориал»*, сотрудники мордовской исправительной колонии № 18 отправили его в ШИЗО на десять суток. «Причина взыскания опять формальная — не поздоровался [с сотрудником колонии], и на этот раз прецедент просто выдуман», — полагают правозащитники. В сентябре Дмитриев провел в ШИЗО 13 суток — его отправляли туда трижды за месяц.

Боровиков оказался в ШИЗО, по информации Sota, на 10 суток. Что стало поводом для такого решения администрации колонии, изданию неизвестно.

Андрей Боровиков. Фото: ngs.ruЗа «сверхурочные»

Октябрьский суд Екатеринбурга взыскал с бывшего мэра города Евгения Ройзмана и еще четверых человек 565 тысяч рублей за работу полиции на акции в поддержку Алексея Навального, сказал корреспондент местного портала 66.ru из зала суда.

Областное ГУ МВД обосновало иск тем, что для «обеспечения общественной безопасности» 31 января 2021 года задействовали 1527 сотрудников, «а также дополнительно использовались автотранспортные средства». В итоге полицейским заплатили за работу на акции 499 223 рублей, а еще 65 918 рублей ушло на «горюче-смазочные материалы», говорилось в иске.

Сам Ройзман не участвовал в рассмотрении иска. По словам его адвоката Владислава Идамжапова, на первое заседание по делу он сначала хотел прийти «посмотреть истцу в глаза», но потом передумал. Остальные ответчики также отсутствовали.

Ответчиками по иску помимо Ройзмана проходят активисты Ирина Норман, Виктория Райх, Кирилл Серебренников и Юрий Чеченев. Всех их суды ранее признавали виновными в организации акции 31 января 2021 года (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Тогда Ройзману из-за сообщений в соцсетях назначали административный арест.

Андрей Карев

* Признаны Минюстом «иностранными агентами».

** Организация признана террористической и запрещена в РФ.

*** Эта соцсеть запрещена в РФ.

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