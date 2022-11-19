Зеленский сообщил о переговорах с прибывшим в Киев премьер-министром Великобритании Сунаком

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с визитом в Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, где обсуждались вопросы безопасности.

О прибытии в Киев премьера Великобритании Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, там же он разместил видеозапись встречи Сунака.

Президент Украины отметил, что во время переговоров с премьером Британии они обсудили вопросы глобальной безопасности, а также высказал мнение, что Великобритания и Украина «сильнее вместе» и смогут достичь «желаемого результата», передает ТАСС.

Ранее британцы призвали Риши Сунака перестать помогать Украине.

Также стало известно, что британское правительство Риши Сунака рассматривает возможность отказа от схемы размещения беженцев с Украины.

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