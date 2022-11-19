Мнение: Что может не устраивать в России, как у нас принимаются законы и не такой уж быстрый российский суд

1. Читатели продолжают выяснять, почему среди программистов в России много оппозиционеров. Некоторые считают, что айтишники откровенно зажрались. Блогер drunov пишет в комментариях (ссылка):



На бытовом уровне у айтишников претензий к стране нет и быть не может. С такими зарплатами они просто живут в своей башне из слоновой кости и в ус не дуют. Не знаю как у всепропальщиков, но лично у меня, опять же, на бытовом уровне — только положительное впечатление от того, что делается. Конечно, сейчас в ватники и пропагандисты меня запишут, но за последние пять лет:

А) Рождение ребенка оставило только положительные впечатление о системе здравоохранения.

Б) Когда ребенок сломал ногу, соприкосновение с системой здравоохранения оставило только положительные впечатления (и, порой, удивление).

В) Регистрация ИП, сдача отчетности, закрытие ИП — оставили только положительные впечатления от соприкосновения с налоговой, за все время физически надо было прийти один раз за получением оригиналов документов, остальное — удаленно при помощи ЭЦП.

Г) Банковское обслуживание и ипотека — оставили только положительные впечатления, особенно компенсации через налоговые вычеты.

Д) Престарелая мама, операции на катаракту на оба глаза — оставили только положительные впечатления, особенно организация бесплатного трансфера в соседний город для операции на второй глаз ввиду занятости врачей в моем городе.

Е) В каждом дворе детские площадки.

Ё) Дороги.

Ну и что меня должно не устраивать в моей стране? Понятно, что в других местах может быть по-другому, но раз в моем городе так, то, скорее всего это не единичный случай, и это не может быть результатом бездействия властей.

2. Алексей Антонов объясняет, как в России принимаются законы — от изначальной законодательной инициативы до правоприменительной практики, когда принятые законы пытаются начать исполнять, что далеко не всегда получается (ссылка 1, ссылка 2). Цитирую фрагмент:

…в половине стран мира, в том числе и в России, исполнение законов идет параллельно их наличию. Законы есть, наказать можно, все инструменты присутствуют, органы готовы — но, никого не наказывают. Причем вполне осознанно. Почему так?

Иногда репрессивный механизм используется для других целей, например для выстраивания политической лояльности. Пример — вся вертикаль российской власти, когда на каждого можно накопать нарушения законов, и через эти «зацепки» государство всегда имеет контроль над чиновниками и силовиками, если таковой потребуется.

Иногда репрессивный механизм не запускают просто потому, что это создаст социальную напряженность или просто власть считает это несправедливым (хотя все остальные механизмы смазаны и готовы). Пример — уплата россиянами НДФЛ. Если бы всех трясли на тему их реальных расходов (а расходы посчитать не трудно, всё в цифре), то можно наказывать буквально каждого второго. Каждый второй из читающих этот пост недоплатил налог на прибыль. Государство без труда может все хвосты распутать по вашим квартирам, машинам и покупкам с банковской карты. Но не делает этого. Хотя все механизмы настроены. Не делает, как это мне представляется, потому, что прибыль от таких действий в бюджет не сильно большая, а социальная напряженность будет довольно серьезная. Ведь придется трясти всех, сверху до низу, и в основном обеспеченных людей. Давать такой карт-бланш налоговой и полиции государство пока не хочет. Поэтому налоги вы, вероятно, сильно недоплачиваете…

3. Читатели пишут, что 50 дней на рассмотрение экономического дела в суде, за которые Россию хвалила Еврокомиссия — это всё же ошибка. Цитирую из письма:

Или Еврокомиссия ошиблась, или наши ей дали неверные данные. Судебная база открыта, но где же экономические дела, рассмотренные в столь короткий срок? Если взять 10 случайных дел, хоть у одного должно быть 50 дней? Все тянутся дольше.



У любого дела в левом верхнем углу указан срок рассмотрения. Вот пример, как выглядит быстро рассмотренное дело, 5 месяцев 30 дней, дело А56-35912/2020 (ссылка).



Вот как выглядят медленно рассмотренные дела:



13 лет 5 месяцев 2 дня А84-4069/2018 (ссылка)

16 лет 5 месяцев 12 дней А64-1302/2003 (ссылка)

20 лет 6 месяцев 30 дней А41-8077/2001 (ссылка)



Последнее дело, которое идёт уже 20 лет, ещё не окончено.



Эти дела-долгожители — исключения. Но в России есть фирма pravo.ru, которая создала платный софт с удобным поиском по всем судебным делам. Они опубликовали статистику по доступным им более чем миллиону дел за год, ни о каких 50 днях нет и речи, даже если учитывать дела, в которых истец подал заявление и в течение 10 дней забрал его назад.



Банкротство юрлиц в среднем идёт 460 дней, банкротство физлиц — 330 дней, гражданские дела — 150 дней, административные — 90 дней.