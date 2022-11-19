Мнение: Разговор с покойником

Посмотрел – оказывается, ровно в этот день, 19 ноября 2018 года, то есть 4 года назад, я написал о своих “дебатах” в прямом эфире на радио “Серебряный дождь”… c Никитой Исаевым, “молодым оппозиционным политиком”, которому оставалось жить (но мы тогда этого не знали) чуть меньше года – он умер (или, скорее всего, был отравлен) 16 ноября следующего, 2019 года.

Что интересно – статьи о Никите Исаеве в русскоязычной Википедии вообще нет (!)… но есть статья в Вики на английском языке. Вот что пишет английская Вики в моем переводе:

“В 2019 году он погиб в поезде из Тамбова в Москву. Официальной причиной смерти стал сердечный приступ. [2][3] В 2021 году совместное расследованиеDer Spiegel, Bellingcat и The Insider связало подразделение Федеральной службы безопасности (ФСБ), которое якобы отравило оппозиционера Алексея Навального, со смертью Исаева, заявив, что агенты ФСБ следили за ним с декабря 2018 года. [4][5] Следствие отметило, что Исаев был лоялен Кремлю, но, как известно, имел “непростые” отношения с ФСБ, что затрудняет выявление возможного мотива его убийства сотрудниками ФСБ. Однако они отметили, что Исаев часто выезжал за границу и приобрел авиабилеты для семейной поездки в Майами 5 декабря 2019 года (через три недели после даты смерти). Поэтому следователи рассматривают возможность того, что ФСБ могла заподозрить, что Исаев собирался “соскочить”.

Спор про острова в прямом эфире

Сегодня ни свет ни заря побывал на радиостанции “Серебряный дождь” – обсуждали в прямом эфире проблему островов; отдавать Японии или не отдавать? Я был за то, чтобы отдать (добром, пока не забрали силой) – а моим оппонентом внезапно оказался Никита Исаев, очень приятный собеседник и, как мне кажется, один из самых перспективных наших политиков из “младо-оппозиционеров” не навальновского гнезда.

На “Серебряном дожде” такой формат утреннего эфира, передача называется “С приветом, Набутов!”, идет час с 9 до 10 утра. Ведущий – энергичный паренек с голосом как труба, очень непосредственный и живой. После эфира я его спросил, смущаясь, не приходится ли он родственником Кириллу Набутову; да, говорит он, широко улыбаясь – это мой отец!

Блин, так вот и почувствуешь себя динозавром! Кирилл Набутов – это ж был вот такой же паренек, чуть постарше, тоже басовитый! Взгляд, перестройка, полночная программа Адамово яблоко – это ж все было буквально вчера! И вот – уже его сын, с харизмой весь в папашу. Эх, летит время…

Ну, по островному вопросу я неожиданно почувствовал себя практически в шкуре путинского пропагандиста – ведь если острова-таки начнут отдавать, это будет инициатива Путина, чья ж еще? Я легкомысленно считал, что раз позиция “отдать” разумна да и, по большому счету, безальтернативна, то защищать ее будет достаточно просто – но, должен сказать, Никита быстро развеял мои заблуждения. Так-то мы с ним в основном встречались на программах типа “Места встречи” на НТВ, где сидели обычно рядом в “загончике для врагов народа оппозиционеров” – а тут оказались лицом к лицу. И, должен признаться, все-таки путинским пропагандистам, если вдруг на них обрушится и такая забота, впору посочувствовать. Исаев с удовольствием продемонстрировал (на мне), что демагогия “против отдачи” является поистине бронебойной.

Там тезисов немного, но все они “народные” и эмоционально близкие – в отличие от моих, заумных и рациональных. В общем, очевидно, что позицию “не отдавать” защищать легче.

Во-первых, огромный простор для расширительных толкований оппонента в духе “а давайте что-нибудь еще отдадим ТОГДА!” Исаев всю передачу сыпал названиями мест, которые я якобы хочу “тоже отдать”: тут не только понятный Сахалин и все Курилы целиком, но и почему-то Сочи, побережье Кавказа, весь Дальний Восток, Чита, озеро Байкал и т.д.

Во-вторых, аргумент типа “надо же наконец заключить с Японией мирный договор, через 70 лет после окончания войны” – отбивается не менее лихим “на хрена, жили мы 70 лет без этого договора и еще проживем!” Тут он прекрасно эксплуатировал традиционное народное неверие в “бумажки”, подписанные хоть кем – которое неверие после Крыма стало и вовсе безграничным.

На возражение (тоже абсолютно резонное), что Тихоокеанский флот УЖЕ, а на самом деле – последние лет 10 минимум – гораздо, в разы слабее японских сил, и разрыв только увеличивается – поначалу слегка сбил Никиту с толку, но он быстро оправился и, не вступая в полемику о возможностях флотов, просто стал напоминать, что у нас “есть ядрена бонба” и мы, в конце концов, всегда можем ее на Японию просто бросить. “Да и не будут же они (японцы) отбирать острова силой?!”

Про “японские инвестиции” (пряник), что мы уже вдвоем активно продвигали вместе с ведущим Набутовым-джуниор, Никита шутя отбивался кивком на “китайский золотой дождь”, который они нам обещали еще с 14-го года, и от которого мы с тех пор поимели только дырку от бублика. “Так почему ж с японцами будет чем-то лучше?! – гремел Никита Исаев, вошедший в ораторский раж (он в нем хорош). – Чем японцы отличаются от китайцев?! Они там все – такие же азиаты, разве что чуть более продвинутые в техническом отношении, чем китайцы!!” (“И чем мы” – вставлял я реплику).

И – хитрец! – Никита ловко стоял на двух разъезжающихся стульях: одновременно говорил, что Китаю не верит и от Китая никакого проку – и тут же отбивал указание на то, что Япония может быть нам хорошим союзником против Китая (китайцы с японцами друг друга ненавидят), тем, что, если мы вдруг начнем сильно укреплять союзнические отношения с Японием, “это может сильно обидеть Китай”, а он – “сегодня наш единственный союзник!!”

Ну, понаторел Никита в демагогии, хоть сейчас можно на дебаты любого уровня выпускать, даже против Соловьева.

Но я лишний раз укрепился во мнении, что защитить в пропагандистском плане решение о передаче островов не удастся, даже с подключением всех телеканалов; это будет для Кремля такая же оглушительная пропагандистская неудача, как и “пенсионная реформа” (2018)

Вдруг задумался: а если бы покушение в последний момент сорвалось, и он бы дожил до наших дней – как бы он себя повёл? На мой взгляд – почти никаких сомнений: он бы стал самым горячим сторонником СВО и неустанно призывал бы “давить украинскую гадину”. Увы, так.