Эксперт: Экономика входит в эпоху сильных потрясений

Заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов уверен, что экономика входит в эпоху сильных потрясений. Эксперт заявил об этом, подводя итоги саммита АТЭС в Бангкоке.

Сегодня в Бангкоке закончил свою работу саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Российские представители обнародовали выводы, сделанные по его итогам. Заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов объявил перед журналистами сделанные в ходе мероприятия выводы. К ухудшению экономического положения во всем мире приведет целый ряд негативных факторов. Их совпадение ведет к сильнейшим потрясениям, которые почувствует на себе каждая страна. Причем винить в такой ситуации следует те государства, которые пытаются изолировать Россию от внешнего мира. Состояние, которое затронет всех, Белоусов назвал периодом «идеального шторма».

Эксперт назвал три тренда, которые в случае их «столкновения» приведут к потрясениям, аналогичным краху. Для преодоления кризиса необходимы сплоченные действия всех государств, а не бойкот России. Аналогичный вывод относительно грядущей эпохи сильнейших потрясений сделала и Кристалина Георгиева, глава МВФ. Вице-премьер РФ также подчеркнул, что только сейчас мир приходит к пониманию проблем.

Факторами грядущего кризиса станет возрастающий протекционизм в мировой торговле и блокировка правил, которых всегда придерживалась Всемирная организация торговли. Сейчас органы, разрешающие споры, «практически перестали работать». Более того, США и КНР фактически начали между собой торговую войну. Второй составляющей Белоусов считает долги, которые не исчезли после предыдущего кризиса 2008-2009 годов. Они мешают подавлять инфляцию и основательно повышают процентные ставки, при этом ужесточая монетарную политику. Из-за удорожания обслуживания и погашения долга многие банки пришли к банкротству. И третьим условием российский эксперт назвал начавшееся в 2020 году возрастание цен на металл, газ и другие товары.