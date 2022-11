Поцелуи с бойфрендом, горящий рояль и сын среди гостей: как прошел долгожданный концерт Адель в Лас-Вегасе

Это случилось! Спустя 11 месяцев после отмененных в начале года концертов Адель выступила в Лас-Вегасе. Свое первое шоу в рамках своего четырехмесячного тура она дала минувшим вечером в Колизее в Caesars Palace. Перед зрителями, встретившими 34-летнюю британскую певицу стоячими овациями, Адель появилась в стильно черном платье – с драматическим декольте и поясом, еще больше подчеркивающим изменившуюся фигуру певицы. Секрет идеально сидящего наряда Адель раскрыла в середине выступления, когда во время одного из своих хитов приподняла юбку и обнародовала утягивающие легинсы под ней. Певица не боится показаться смешной!

Шоу Адель устроила не только на сцене, где в буквальном смысле слова горел рояль, но и в зрительном зале. Some Like You Адель исполняла, проходя между рядами кресел. На одно из них сидел бойфренд певицы, 40-летний Пол Рич – рядом с сыном Адель от Саймона Конекки, 10-летним Анджело. Своему любимому мужчине исполнительница подарила чувственный поцелуй на глазах сотен фанатов.

Пред серией концертов в Лас-Вегасе Адель написала в соцсетях эмоциональный пост, в котором рассказала, что предстоящее выступление для нее очень волнительный момент.

Когда я пишу это, я испытываю самые разные чувства. Я в миллионе миль от дома и не могу перестать думать о том, что когда я была маленькой, то смотря на Тома Джонса в “Марсианских атаках”, я задавалась только одним вопросом: черт возьми, как он попал из Уэльса в Лас-Вегас !? Я всегда боюсь перед выступлениями и воспринимаю это как хороший знак, потому что это означает, что мне не все равно, и что я просто хочу хорошо поработать. Может быть, это потому, что я не начала, когда должна была. Может, это потому, что это премьера. Может, потому, что Гайд-парк прошел так здорово. Может, потому, что я люблю шоу. Я не знаю. Но можно с уверенностью сказать, что за всю свою карьеру я никогда так не нервничала перед выступлением, но в то же время я хотела бы, чтобы сегодня было завтра! Не могу дождаться, когда увижу тебя там, – написала Адель.

Напомним, 20 января, накануне долгожданной серии концертов Weekends With Adele, первый из которых должен был состояться 21 января в театре The Colosseum в Лас-Вегасе, Адель заявила об отмене шоу. Не сдерживая слез, артистка рассказала, что причина тому – коронавирус, которым заразилась половина ее команды. Но журналисты выяснили, что шоу не состоялось из-за сложного характера певицы. В последний момент Адель выразила недовольство декорациями, попросила поменять аудио-систему и светодиодный экран.