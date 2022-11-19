 

“Ради своего эгоизма”: торгующую наследием Гурченко внучку оплевали с ног до головы

19.11.2022, 15:36, Разное
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За наследство актрисы родственники боролись несколько лет. Через годы судебных разбирательств вдовец знаменитости Сергей Сенин обменял часть доли Марии Королевой в квартире на загородный дом. После смерти наследницы он перешел внучке Людмилы Гурченко Елене.

По словам Прохора Шаляпина, он довольно близко дружит с наследницей актрисы и даже бывал на той самой знаменитой даче. К сожалению, череда неприятностей в жизни женщины вынудили выставить дом на продажу. Правда, риэлторы считают, что за дачу вряд ли удастся получить хорошие деньги, максимальная цена – восемь миллионов рублей. По сути, на эти деньги можно купить небольшую квартиру где-нибудь на окраине Москвы, но стоит ли это памяти о великой актрисе?

Блогер Анастасия Ромах в беседе с “Дни.ру” высказала свое отношение к поступку наследницы Людмилы Гурченко. Она, фигурально выражаясь, оплевала Елену Королеву с ног до головы, отметив, что продавать дачу с такой историей – преступление.

“Я считаю лучше в таких случаях сохранять наследство, это целая история! А не пытаться наживаться ради денег! Тем более Людмила Гурченко – это легендарная артистка, и дача с историей. В последнее время многие родственники умерших звезд делят наследство ради своего эгоизма и материальных благ!” – заявила Ромах.


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