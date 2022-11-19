 

Поисковики лицея-интерната “Феникс” обнаружили самолет времен ВОВ

19.11.2022, 15:35, Разное
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Поисковики обнаружили двигатель, лопасти, части фюзеляжа и другие детали самолета.

Также найдены останки пилота. Устанавливается его личность, сообщил директор лицея-интерната “Феникс” Андрей Панцевич.

Школа для одаренных детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот “Феникс” создана при поддержке спикера Государственной Думы Вячеслава Володина. Он возглавляет попечительский совет образовательного учреждения.


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