Поисковики лицея-интерната “Феникс” обнаружили самолет времен ВОВ

Поисковики обнаружили двигатель, лопасти, части фюзеляжа и другие детали самолета.

Также найдены останки пилота. Устанавливается его личность, сообщил директор лицея-интерната “Феникс” Андрей Панцевич.

Школа для одаренных детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот “Феникс” создана при поддержке спикера Государственной Думы Вячеслава Володина. Он возглавляет попечительский совет образовательного учреждения.