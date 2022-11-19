“Плевать, что подумают”: распухшего до блевоты Борисова облизали с ног до головы

Еще с самого начала весны телеведущий Дмитрий Борисов, ставший новым лицом программы “Пусть говорят” на Первом канале, остался без работы. Развлекательные передачи, к которым руководство канала отнесло и “Пусть говорят”, были сняты с эфира, из-за чего Дмитрий Борисов, как и многие его коллеги, остались без работы.

Несколько дней назад безработного телеведущего заметили в московском кинотеатре “Иллюзион”, где прошел показ фильма “Покерфейс”. Как ранее писали Дни.ру, мероприятие посетило множество звезд, но среди них всех больше всего внимания привлек именно Дмитрий Борисов. Виной тому – сильно изменившийся внешний вид телеведущего: по мнению очевидцев, он распух чуть ли не до блевоты. Некоторые даже посчитали, что у Борисова начались проблемы со здоровьем.

Впрочем, нашлись и те, кто облизали телеведущего с ног до головы, оправдывая его внешний вид множеством различных отговорок. К ним присоединился и бизнесмен, а по совместительству блогер, Игорь Антонов. Он дал развернутый комментарий для редакции издания Дни.ру.

“Как только любой артист поправляется, сразу все думают, что он чем болеет. Люди, к сожалению, любят додумывать многие вещи, особенно поклонники, которые не знают лично артиста! Возможно, сейчас для него нервный период жизни! Я считаю что любой может позволит себе расслабиться, и плевать, что подумают остальные, если ему по-настоящему комфортно!”, – встал Игорь Антонов на защиту Дмитрия Борисова.