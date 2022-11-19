Биткоина не существует: как западные банкиры 15 лет продавали случайный набор цифр
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Российский политолог Николай Стариков опубликовал
результаты своего расследования о криптовалютах. По его итогам публицист пришёл к выводу, что биткоин был
придуман владельцами крупнейших западных банков, чтобы компенсировать потери от
экономического кризиса 2008 года.
Никакого биткоина никогда не существовало – это просто набор
случайных цифр, который для доверчивых обывателей формирует суперкомпьютер в
банке JPMorgan, утверждает эксперт. Руководство Федеральной резервной
системы (ФРС) США ещё в 2010 году узнало об афере американских
банкиров, однако никаких действий регулятор предпринимать не стал.
Среди
документов WikiLeaks Старикову удалось найти протокол встречи главы ФРС с
ведущими финансистами, которая состоялась в Нью-Йорке 31 октября 2013 года. На ней банкирам было рекомендовано не
продавать криптовалюты гражданам США и ЕС, а сосредоточиться на развивающихся
рынках.
«Не надо впутывать в эту историю американцев и европейцев.
Есть китайцы, есть русские, там много денег. Им и продавайте свои цифры», – заявил глава ФРС Бен Бернанке банкирам.
После публикации расследования Старикова криптовалюты резко
упали. Курс биткоина снизился на 30%, а альткоин эфириум потерял
четверть своей стоимости. Ряд крупных компаний
объявили о своей ликвидации – глава биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид написал в Twitter, что не намерен «плясать
по дудку Уолл-Стрит» и полностью прекращает свою деятельность.
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