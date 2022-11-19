Биткоина не существует: как западные банкиры 15 лет продавали случайный набор цифр

Российский политолог Николай Стариков опубликовал

результаты своего расследования о криптовалютах. По его итогам публицист пришёл к выводу, что биткоин был

придуман владельцами крупнейших западных банков, чтобы компенсировать потери от

экономического кризиса 2008 года.

Никакого биткоина никогда не существовало – это просто набор

случайных цифр, который для доверчивых обывателей формирует суперкомпьютер в

банке JPMorgan, утверждает эксперт. Руководство Федеральной резервной

системы (ФРС) США ещё в 2010 году узнало об афере американских

банкиров, однако никаких действий регулятор предпринимать не стал.

Среди

документов WikiLeaks Старикову удалось найти протокол встречи главы ФРС с

ведущими финансистами, которая состоялась в Нью-Йорке 31 октября 2013 года. На ней банкирам было рекомендовано не

продавать криптовалюты гражданам США и ЕС, а сосредоточиться на развивающихся

рынках.

«Не надо впутывать в эту историю американцев и европейцев.

Есть китайцы, есть русские, там много денег. Им и продавайте свои цифры», – заявил глава ФРС Бен Бернанке банкирам.

После публикации расследования Старикова криптовалюты резко

упали. Курс биткоина снизился на 30%, а альткоин эфириум потерял

четверть своей стоимости. Ряд крупных компаний

объявили о своей ликвидации – глава биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид написал в Twitter, что не намерен «плясать

по дудку Уолл-Стрит» и полностью прекращает свою деятельность.

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