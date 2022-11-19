 

Врачи выявили у Саакашвили интоксикацию ртутью

19.11.2022, 14:50, Разное
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Мать Михаила Саакашвили пояснила журналистам, что врачи выявили у ее сына интоксикацию ртутью. Ее содержание, а также тяжелых металлов в организме бывшего президента Грузии превышает норму в несколько раз.

Михаил Саакашвили был лидером страны в течение двух сроков, с 2004 по 2013 годы. После его поддержки «Евромайдана» на Украине политика назначили руководить Одесской областью. Однако его протест против президента Петра Порошенко привел к тому, что политика лишили гражданства и депортировали за пределы государства. Побыв несколько лет в Нидерландах, на родине супруги, он снова попытался построить карьеру, сотрудничая с Киевом. Однако в прошлом году, после своего приезда в Грузию, он был арестован и затем осужден.

Сейчас бывший глава государства отбывает свой срок лишения свободы. Ранее он неоднократно сообщал о покушениях на его жизнь, сейчас в СМИ появилось очередное подобное заявление. Теперь к общественности обратилась мать Михаила Саакашвили. Несколько дней назад адвокат экс-президента информировал журналистов о плохом состоянии его подопечного. Со слов юриста, у политика атрофировались мышцы на левой руке. Кроме того, Хачапуридзе заверил, что после медицинского осмотра у Саакашвили обнаружили около трех десятков заболеваний. В их числе и такие тяжелые, как туберкулез и деменция.

Напомним, судом Грузии политик осужден в разгоне митинга оппозиции, который имел место в 2007 году. Также Саакашвили вменяют незаконное пересечение государственной границы. Со слов матери бывшего лидера страны Гиули Аласании, результаты сданных ее сыном анализов показали наличие в организме не только ртути. Также в крови Михаила Саакашвили найдены следы талия и бария, что свидетельствует о наличии интоксикации. Самостоятельно в условиях мест лишения свободы ее сын не мог достать где-либо подобные вещества, а значит, уверена Аласания, сын был отравлен умышленно. Если это так, это является основанием для его немедленного освобождения.

Следует отметить, что осмотр заключение о вероятном отравлении было сделано негосударственной организацией. После работы медиков собранные данные они передали зарубежным экспертам. Кроме того, свое заключение готовит грузинское Национальное бюро судебной экспертизы.


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