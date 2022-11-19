Джинсы-бананы станут фаворитами 2023 года: актуальные модели и секреты составления миксов с ними

Мода циклична, поэтому в 2023 году вновь будут популярными стильные джинсы-бананы, которые были трендом еще в 80-х годах. Уже в конце 2022 года они считаются трендом, поэтому предлагаются многими известными дизайнерами и магазинами в разных расцветках и принтах. Их можно сочетать с другой необычной одеждой, получая оригинальный и яркий образ.

Внешний вид джинсов-бананов

Джинсы этой формы появились в 40-х годах 20-го века. Тогда они были популярны среди джазовых музыкантов, но вскоре эту тенденцию поддержали все мужчины. И уже в 80-х годах бананы из практичного денима стали обязательным элементом в любом женском гардеробе.

Джинсы-бананы, выпускаемые современными дизайнерами, мало отличаются от своих предшественников. Они обладают объемом на бедрах, а также являются широкими в ногах, сужаясь книзу. Самым важным элементом этого предмета гардероба считается завышенная талия, которая подчеркивает фигуру.

Как носить

Они представлены в модных коллекциях известных дизайнеров. Их выбирают знаменитости и модели. В наши дни джинсы-бананы стали обязательным атрибутом гардероба каждой модницы. Девушки не могут без них обойтись ни зимой, ни летом.

Джинсы подходят к любой одежде и могут сделать практически любую фигуру женственной и привлекательной.

С чем сочетать

Интересные и необычные джинсы-бананы следует сочетать с белой рубашкой, модным кардиганом или коротким жакетом. Такой образ дополняется популярными аксессуарами, такими как сумки, ремни, солнцезащитные очки, шляпы и другие виды головных уборов.

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Джинсы-бананы представлены в многочисленных вариациях, поэтому они выпускаются со складками на талии, с манжетой, с ремешками на щиколотках или на резинке. Некоторым модницам нравятся рваные джинсы-бананы.

Кому подходят

Джинсы такого фасона подойдут девушкам, которые хотят подчеркнуть бедра и талию. Они помогут сбалансировать пропорции и создать объем на бедрах.

Больше всего они подходят для девушек с типом телосложения «песочные часы». Если имеется фигура «груша» или «яблоко», то нужно тщательно продумать свой наряд, так как существенный объем на бедрах привлекает внимание к проблемным местам. При таких фигурах можно выбирать удлиненные топы и блузки, свободные блейзеры и джемперы. При наличии избыточного веса джинсы-бананы необходимо дополнять обувью на высоком каблуке.

С чем носить в 2023 году

Джинсы-бананы с высокой талией визуально удлиняют ноги, подчеркивают изящество лодыжек и помогают скрыть живот. Они прекрасно комбинируются с любой сезонной одеждой. Но важно не утяжелять вверх, избегать большого количества слоев, мешковатых курток и слишком больших аксессуаров.

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Идеальное сочетание – джинсы-бананы и короткий топ. Такие брюки в сочетании с длинным рукавом создают классный тандем. Можно выбрать облегающую футболку с длинными рукавами, заправленную в джинсы. Данные комбинации считаются базовыми, выглядят лаконично и очень стильно.

Джинсы-бананы стильно смотрятся с джинсовой, цветной или белой рубашкой. Эти универсальные брюки идеально впишутся в гардероб деловой женщины. Джинсы-бананы можно носить с длинным блейзером, коротким жакетом или заправлять в пиджак. Их можно комбинировать с короткими свитерами разных расцветок или кардиганами с пуговицами. Классическая верхняя одежда спокойных оттенков не будет отвлекать внимание от джинсов.

Таким образом, джинсы-бананы становятся очень модным и важным элементом гардероба. Они хорошо сочетаются с другой одеждой, а также позволяют подчеркнуть достоинства фигуры.