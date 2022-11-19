Бывшие: Ленни Кравиц поздравил Лизу Боне с днем рождения – Джейсон Момоа эмоционально отреагировал

После расставания с каждым из своих мужей Лиза Боне смогла сохранить путь не самые теплые, но все же дружеские отношения. И Ленни Кравиц, от которого у Боне есть взрослая дочь Зои, и Джейсон Момоа, отец ее младших детей – 13 летнего Накоа- Вольфа и 15-летней Лолы Иолани, входят в число ее ближайшего окружения. Поэтому не удивительно, что оба бывши возлюбленных отметились в день ее рождения. В своем микроблоге Ленни Кравиц опубликовал трогательную черно-белую фотографию, на которой он вместе с дочерью целуют именинницу.

С днем рождения, мама – гласит лаконичная подпись под фото.

Джейсон, который дружит с первым мужем Боне добаил к поздравлению пять алых сердечек. А вот на отдельный поздравительный пост Момоа не хватило. Актеру сейчас не до сентиментальностей,43-летний Джейсон Момоа как никогда сосредоточен на работе. На днях в Калифорнии вместе со съемочной командой он предтавил новый семейный фэнтези-блокбастер Netflix “Страна снов”, в котором исполнил главную роль. На красной ковровой дорожке актер появился вместе с двумя детьми от отношений с бывшей возлюбленной Лизой Боне.

Кстати, в этот же день Момоа стал гостем ток-шоу “Джимми Киммел в прямом эфире”. Через несколько минут после начала интервью актер полностью разделся, продемонстрировав традиционную гавайскую набедренную повязку, которую, по собственным словам, носит постоянно. Пикантное видео смотрите в нашем Telegram-канале.

Напомним, в январе этого года 42-летний актер Джейсон Момоа, известный по фильмам “Аквамен”, “Конан-варвар” и сериалу “Игра престолов”, и 54-летняя актриса Лиза Боне после 16 лет совместной жизни объявили о разводе.

Иностранные СМИ постарались выяснить, что привело, казалось бы, идеальную пару к разводу, и обратились к источникам, близким к звездам. Инсайдер был уверен, что Джейсон и Лиза приняли взвешенное решение и несколько месяцев пытались сохранить брак.

Они разошлись из-за разных целей. Несколько лет назад Джейсон изо всех сил пытался найти работу. Сейчас его карьера процветает. Актер хочет продолжать активно сниматься. А Лиза не готова сопровождать мужа в поездках по разным городам. Ей нравится жить в Лос-Анджелесе, — рассказал инсайдер изданию People.

Позже, в феврале, появились слухи бывшие снова сошлись, но актер опроверг эти слухи, заявив, что сохраняет добрые отношения с экс-супругой из-за общих детей.