 

В Госдуму внесли закон, позволяющий «в общественных интересах» оставлять в тюрьмах осужденных после окончания срока

19.11.2022, 13:33, Разное
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Госдума вскоре рассмотрит законопроект «Об охране общественных интересов» позволяющий не выпускать из тюрем осужденных, которые уже отбыли свой срок.

Такая мера будет применяться в том случае, если освобождение заключенного «противоречит общественным интересам, создает угрозу для безопасности».

Если закон будет принят, по истечении срока наказания дальнейшую судьбу заключенного будет решать независимая трёхсторонняя комиссия, состоящая из представителя ФСИН, прокурора и сотрудника органов внутренних дел. Стороны заслушают доклад о поведении осужденного в тюрьме, оценят его опасность для общества после освобождения и возможность рецидива преступлений, после чего примут решение, которое будет зафиксировано в протоколе и передано администрации колонии или тюрьмы для приведения в исполнение.

Участие в этом процессе самого осужденного или его адвоката не предусмотрено, но решение можно будет обжаловать, а комиссия в свою очередь будет обязана отказать в обжаловании не позднее, чем через 90 дней после поступлении апелляции на рассмотрение. Согласно документу, предельные сроки содержания под стражей после истечения основного срока не устанавливаются – этот вопрос тоже оставят на усмотрение комиссии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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