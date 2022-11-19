 

В Норвегии стали чаще воровать еду в магазинах

19.11.2022, 13:05, Разное
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В Норвегии растёт количество краж продуктов питания в магазинах, пишет TV 2 NORGE. Резкий рост случаев воровства связывают с инфляцией и подорожавшим продовольствием. Отмечается, что тревожная тенденция не является уникальной в Скандинавии и также наблюдается в соседней Швеции.


AP

Инфляция в Норвегии продолжает оставаться на высоком уровне, и не секрет, что продукты питания за последний год подорожали. Вдобавок к этому растут счета за электроэнергию и процентные ставки, что ложится тяжёлым бременем на финансы домохозяйств. Теперь ещё и в торговой сети Norgesgruppen и нескольких полицейских округах наблюдают рост числа краж из магазинов. И хотя предприниматели, в отличие  от полиции, не ведут статистику по мошенничествам или кражам, все сходятся в том, что наблюдается чёткая тенденция. «Наши сети видят рост краж и попыток мошенничества в магазинах в этом году, если сравнивать с предыдущими годами», — сказала менеджер по связям с общественностью Norgesgruppen Кине Сойланд телеканалу TV 2 NORGE.

По словам менеджера по закупкам магазина Rema 1000 в Евнакере Дидрика Корена, наблюдается рост числа краж посетителями магазинов среди пожилых людей и семей с детьми. Корен объясняет, что раньше зачастую молодые люди воровали сладости, газировку и энергетические напитки, однако теперь всё чаще воруют продукты питания и потребительские товары. «У людей просто нет денег», — говорит Корен.

По данным Западного полицейского округа, в июле произошёл резкий скачок мелких краж, однако с сентября наблюдалось падение количества таких преступлений. Правоохранители объясняют это тем, что информация о кражах сообщается не сразу, в некоторых случаях — до полугода. Мелкое воровство выросло на 14% — и в этом году на 164 случая больше, чем в прошлом году в период с января по конец октября, пишет TV2 NORGE.

Однако в Трёнделаге наблюдается противоположная тенденция. Старший советник полиции Амунд Ролсет утверждает, что в их округе не было увеличения количества мелких краж. Всего в этом году было зарегистрировано 399 уголовных дел, связанных с магазинными кражами. За аналогичный период прошлого года их было 490. Представитель сети Coop Симен Кьоннос Торсен отметил, что в их магазинах не наблюдается увеличение числа краж. По его словам, чаще всего воруют пиво, минеральную воду и мясо, а кражи совершают представители всех возрастных и социальных групп. Географическое положение магазина, время суток и количество посетителей являются факторами, оказывающими влияние на ситуацию, пишет TV2 NORGE.

По словам Сойланд из Norgesgruppen, воры часто пользуются кассами самообслуживания и чаще всего крадут алкоголь, мясные продукты, предметы личной гигиены и энергетические напитки. На кассах самообслуживания есть несколько способов обмана, объясняет Сойланд. Среди прочего, покупатель сканирует меньшее количество единиц, выбирая менее дорогой товар по весу, а в некоторых случаях для получения чека сканируют только один из нескольких предметов, пишет TV2 NORGE.

В Швеции тоже наблюдается тревожная тенденция роста магазинных краж. По данным Шведской ассоциации предприятий торговли, доля магазинных краж увеличилась в третьем квартале года, то есть в период с июля по сентябрь. Барометр безопасности, который указывает на уязвимость магазинов к преступности, вырос на 5% по сравнению с предыдущим кварталом. Нина Йелвер, исполняющая обязанности начальника службы безопасности организации заявила, что эта тенденция столь же тревожна, сколь и очевидна. «Слишком много продавцов постоянно подвергаются кражам, угрозам и попыткам мошенничества. Сейчас мы видим, что кражи снова увеличиваются, и многие торговцы свидетельствуют о том, что они пересматривают свой ассортимент. Хранить определённые товары в магазине просто невозможно», — приводит её слова TV2 NORGE.


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