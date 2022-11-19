 

Эндрю Гарфилд закрутил роман с бывшей девушкой Пита Дэвидсона

19.11.2022, 13:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пока в Голливуде обсуждают неожиданное расставание Гарри Стайлза и Оливии Уайльд, другой звездный роман, похоже, стремительно набирает обороты. Инсайдеры The Sun утверждают: 39-летний актер Эндрю Гарфилд, о личной жизни которого мало что известно в подробностях, сошелся с 27-летней звездой “Бриджертонов” Фиби Дайневор. На этой неделе парочку видели на церемонии вручения премии GQ «Человек года» в Лондоне. И хотя на официальной части Энди и Фиби почти не пересекались, на вечеринке, которая прошла после награждения в отеле Mandarin Oriental Hyde Park, парочка дала не  мало поводов, чтобы утверждать: между ними пробежала искра.

Эндрю Гарфилд

Эндрю и Фиби сразу нашли общий язык и межу ними моментально возникло притяжение. Они знают друг друга через различных знакомых в бизнесе и имеют много общего. После того, как оба расстались со своими предыдущими партнерами, они ведут себя как настоящая пара, – приводит издание слова своих проверенных информаторов.

Фиби Дайневор

Напомним, обладатель премии “Золотой глобус” Эндрю Гарфилд, который в недавнем интервью подробно рассказал, почему к 40 годам не обзавелся ни семьей, ни детьми, не любит распространяться на тему личной жизни. Но некоторые романы звезды “Человека паука” все же стали достоянием общественной. Энди встречался с Эммой Стоун и Ритой Орой. А весной этого года расстался с моделью Алисой Миллер после 8 месяцев романа.

Что же касается Фиби Дайневор, то ее биография пока не пестрит чредой громких романов. В конце пошлого года она рассталась с комиком Питом Дэвидсоном, после чего он стал бойфрендом Ким Кардашьян, а она, по слухам, сблизилась с сыном Уилла Смита Джейдном. Впрочем, если между ними и имели место какие-то романтические отношения, то закончились они очень быстро.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02.21 / Шведский технический консультант обвиняется в шпионаже в пользу России

17.03.22 / Знаменитый скульптор из Якутска прекратил работу из-за отсутствия немецкого пластификатора, который он добавлял в навоз

25.12.21 / «Проснулись, а здания нет. Обрушилось»

09.02.22 / Мнение: “Черные кресты”

30.12.21 / Экономный россиянин рассказал, как целый год смог обходиться одним рулоном туалетной бумаги

04.04.22 / Берет с сеткой и фиолетовые сумки: 10 самых трендовых аксессуаров сезона весна-лето 2022

27.12.21 / Мнение: КСОРС прекращает свою деятельность в США

22.06.21 / В Дании полицейские оштрафовали футболистов сборной России, устроивших шумное празднование в нарушение антиковидных правил

16.08.21 / Деревенская сатира и отсылки к Булгакову: 5 причин посмотреть сериал “Маньячелло”

20.03.21 / Басманный суд Москвы признал Ленина иностранным агентом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика