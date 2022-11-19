Эндрю Гарфилд закрутил роман с бывшей девушкой Пита Дэвидсона

Пока в Голливуде обсуждают неожиданное расставание Гарри Стайлза и Оливии Уайльд, другой звездный роман, похоже, стремительно набирает обороты. Инсайдеры The Sun утверждают: 39-летний актер Эндрю Гарфилд, о личной жизни которого мало что известно в подробностях, сошелся с 27-летней звездой “Бриджертонов” Фиби Дайневор. На этой неделе парочку видели на церемонии вручения премии GQ «Человек года» в Лондоне. И хотя на официальной части Энди и Фиби почти не пересекались, на вечеринке, которая прошла после награждения в отеле Mandarin Oriental Hyde Park, парочка дала не мало поводов, чтобы утверждать: между ними пробежала искра.

Эндрю Гарфилд

Эндрю и Фиби сразу нашли общий язык и межу ними моментально возникло притяжение. Они знают друг друга через различных знакомых в бизнесе и имеют много общего. После того, как оба расстались со своими предыдущими партнерами, они ведут себя как настоящая пара, – приводит издание слова своих проверенных информаторов.

Фиби Дайневор

Напомним, обладатель премии “Золотой глобус” Эндрю Гарфилд, который в недавнем интервью подробно рассказал, почему к 40 годам не обзавелся ни семьей, ни детьми, не любит распространяться на тему личной жизни. Но некоторые романы звезды “Человека паука” все же стали достоянием общественной. Энди встречался с Эммой Стоун и Ритой Орой. А весной этого года расстался с моделью Алисой Миллер после 8 месяцев романа.

Что же касается Фиби Дайневор, то ее биография пока не пестрит чредой громких романов. В конце пошлого года она рассталась с комиком Питом Дэвидсоном, после чего он стал бойфрендом Ким Кардашьян, а она, по слухам, сблизилась с сыном Уилла Смита Джейдном. Впрочем, если между ними и имели место какие-то романтические отношения, то закончились они очень быстро.