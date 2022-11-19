Едим и болеем! Где смотреть матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2022

Гастропаб «Бибирево. Пиво и еда»

В самом ироничном ресторане Москвы хорошо подготовились к чемпионату: яркая игра – яркий интерьер – яркие сеты под пиво! Прямые трансляции всех матчей будут показываться на всем периметре экранов, причем даже болельщики, сидящие на углу, смогут благодаря выгнутой форме экранов разглядеть все моменты матча.

Поить будут не только 200 сортами пива (главного напитка болельщиков), но и прочими напитками, которые гостю больше по душе. Хорошее вино, авторские коктейли и крепкий алкоголь пока никто не отменял. Но футбольные сеты по специальной цене 3000 руб. все-таки больше сочетаются с пивом. Сет «Бибирево» с ассорти вяленой рыбы и икры, крылышками баффало и ножками тандури на крючках, домашними картофельными чипсами и мини-закусками рекомендован к светлому. «Красная карточка» с тартаром из говядины и техасским кобб-салатом с цыпленком, ребрышками, чипсами и хрустящим луком – к темному. «Хрустящий» сет с попкорном из гребешка, чипсами с трюфельной сметаной, хрустящей северной треской и фирменными фиш энд чипс – ко всему пиву вообще. А «МореМоре» мы советуем брать девушкам: тут и и магаданские креветки, и копченые королевские креветки, и тартар из тунца с авокадо и ореховым соусом, и атлантические лангустины с чесноком и травами на гриле – а подходящее «дамское» пиво вам предложит пивной сомелье.

Сет “Бибирево”

Пивной ресторан «Ян Примус»

Здесь будут транслировать только ключевые матчи – те, на которые во время ЧМ стремятся попасть даже люди, не разбирающиеся в футболе. Болельщики смогут выбирать из 100 позиций пива, 30 из которых на кранах, и из обширного околопивного меню. Многие блюда рассчитаны на компанию. Если голодны, берите сразу ассорти колбасок на гриле: мюнхенские белые, куриные с базиликом, пражские свиные с копченой паприкой, баварские свиные и колбаса из оленины – хороший задел вечера. Продолжить можно двухкилограммовым «Пивным обозом», где на гигантской тарелке собраны главные пивные специалитеты: свиные ребра, жареная свиная корейка, немецкий пивной хлеб, сырные шарики, острые куриные стрипсы, кесадилья с курицей, кукуруза с гриля и картофель фри; сметана, томатная сальса и сырный соус. Для любителей дуэта «пиво + дары моря» предлагается «Море креветок» – еще одно классическое эффективное решение.

“Море креветок” Ресторан “Ян Примус” на Белорусской

Морской ресторан LureMe

ЧМ не оставит в покое никого, даже завсегдатаев Патриков. Для них на третьем этаже популярного особняка создана настоящая фан-зона. На кожаных диванах перед экраном могут разместиться до 25 человек, так что своевременное бронирование «мест перед телевизором» должно вызвать вполне ожидаемый ажиотаж (тем более что транслироваться будут только знаковые матчи). В зале будет работать бар, где в ходе матча можно будет заказывать себе любые напитки из барной и винной карт LureMe. А кормить будут, как тут принято, огромными морскими ежами и устрицами, магаданскими креветками на льду с тремя соусами и креветками в миндале, северными мидиями и тартаром из лосося. Для мясоедов планируется в меню тартар из говядины, брускетты, мясные деликатесы и прочий finger food.

Морские ежи 3-й этаж LureMe

Бар Perepel

Яростным болельщикам будут предлагаться домашние настойки выразительного цвета, сочного вкуса и мощной ударной силы. К ним можно будет заказать любую еду, но непосредственно во время матча стоит воспользоваться особым предложением «Счастливые часы: 2 по цене 1». Это меню, в котором собраны самые прикольные блюда, которые хорошо зайдут и под настойки, и под пиво: креветочный попкорн, пермские посикунчики с горчичным соусом, хрустящая мойва по-нижегородски, куриные крылья с имбирным соусом и пельмени с соусом на квасном сусле. Чем ближе к финалу – тем выгоднее: начиная с ¼, настойка в цвете любимой команды будет подаваться каждому болельщику в подарок.

Настойки в баре Perepel