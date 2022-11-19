Мнение: Про расстрел пленных

В интернете появился видеоролик, зафиксировавший расстрел лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен.

Расстрел пленных – чудовищное военное преступление.

Только зачем обобщать, как это сделало Минобороны России в своем Telegram-канале?

Дословно:

— Опубликованные новые видеосвидетельства массовой кровавой расправы украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными подтверждает живодёрскую сущность нынешнего киевского режима во главе с Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает.

— Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве 'трагического исключения' на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных

отсюда

Многочисленные обмены пленными, произошедшие с начала спецоперации России на Украине, подтверждают, что расстрел пленных – это все-таки единичный случай. Если бы Украина расстреливала всех пленных, то и обменов не было бы.

А выродки они везде есть, во всех странах мира. И на Украине, и в России, и в США с Германией…

Мне куда ближе позиция ООН, которую выразил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак.

Дословно: «Мы призывали все стороны конфликта тщательно расследовать все сообщения об имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности».

Именно так. Расстрел пленных должен быть расследован, а преступники – наказаны.

На скриншоте – момент сдачи в плен

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