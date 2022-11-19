 

Разбитый светильник и удар о батарею: что случилось с лицом изувеченной Боярской

19.11.2022, 12:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Артистка в последнее время очень редко появляется на публике и почти не ведет социальные сети. Лишь изредка она приходит на мероприятия друзей и играет в театре. Основной заработок сейчас лежит на ее супруге Максиме Матвееве, который блистает в сериалах и кино. Например, не так давно прогремел второй сезон “Триггера”, в котором супруг Елизаветы Боярской снялся со своей бывшей женой.

Впрочем, звезда “Адмирала” до сих пор считается одной из самых красивых актрис своего времени. При этом лицо артистки совершенно не идеально, оно изувечено двумя внушительными шрамами. Первый рассекает лоб от брови к линии волос, а второй – губу.

Когда Елизавете Боярской не было еще и года, она разбила светильник, осколки которого и повредили лицо. Во второй раз ей не повезло серьезней, и она ударилась о батарею, оставившую отметку уже на лбу.

Стоит отметить, что с возрастом шрамы стали не так заметны и разглядеть их можно, только приблизившись к актрисе вплотную или же увеличив фотографию. Сама Боярская спокойно относится к несовершенствам лица и не планирует избавляться от них.

Напомним, пара Максима Матвеева и Елизаветы Боярской одна из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Супруги вместе уже больше 12 лет и воспитывают двоих сыновей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04.22 / Первая встреча с начала спецоперации — Путин проведёт переговоры с австрийским канцлером в Москве

25.03.21 / Загадочные сверхскоростные НЛО овальной формы несколько дней пугали экипажи военных кораблей США

05.06.21 / У стиля нет размера: прогрессивная идея движения бодипозитива в TikTok и Instagram

10.03.21 / “Почта России” объяснила свою неторопливость замедлением со стороны Роскомнадзора

01.07.22 / Мнение: Против озверения

11.08.20 / Президентские выборы в Беларуси

12.04.21 / Полиция раскрыла подробности убийства топ-менеджера «Аэрофлота» Николая Глушкова в Лондоне

06.01.22 / Такая личная жизнь – Личное мнение

31.01.22 / Военный эксперт Кнутов указал на беззащитность США перед Россией: Отрыв колоссальный

07.12.21 / Мнение: Как канадская армия обучает украинских неонацистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика