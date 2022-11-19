Мнение: Демократия и коронавирус

В последние десять лет в США сформировалась мощная несистемная оппозиция, которая выступает против глубинного государства, против демократов и против повесточки. В отличие от России, где с несистемной оппозицией всё ясно, в США противники власти состоят из нормальных американцев — тех самых, которым Америка принадлежала ещё каких-то 30 лет назад.

Разверните западную повесточку на 180 градусов, и вы получите портрет типичного недовольного. В известном инциденте с Джорджем Флойдом он на стороне полицейского. Гей-парадам оппозиционер предпочитает посещение церкви. У американского оппозиционера есть нормальная работа, а коммунистов он считает ворами и бездельниками. Чтобы продемонстрировать своё отношение к зелёным, он покупает большой, подчёркнуто прожорливый внедорожник.

Многие недовольные поддерживают Дональда Трампа, так как он тоже является несистемным игроком, которого одинаково сильно ненавидят политики и в Демократической, и в Республиканской партии. Оппозиционеров, как и самого Трампа, вовсю демонизируют крупные СМИ — доводя их убеждения до абсурда. К примеру, противников BLM обзывают фашистами и ку-клукс-клановцами, а тех, кто не хочет видеть в школах ярко накрашенных срамцов — кровожадными средневековыми фанатиками. На самом деле, недовольные властью сейчас — это обычные адекватные американцы, которые в 1960 или в 1990 считались бы даже либералами.

Сейчас мнение недовольных в США не принимают в расчёт. Только что, на промежуточных выборах в США, глубинное государство открыто перерисовало результаты выборов, превратив разгромное поражение Демпартии в победу по очкам. Все опросы, включая опросы самих демократов и экзит-поллы, показывали, что народ голосует против, что демократы должны с большим счётом проиграть. Однако организаторы выборов докинули своим голосов, а проигравшие покорно проглотили унижение, не решившись выступить против тирании. Если учесть, что глубинное государство контролирует не только Демпартию, но и значительную часть республиканских политиков, теперь институт выборов в США можно считать отменённым — власть у них, и выборы контролируют тоже они. На следующих выборах победит тот, кого выберет глубинное государство. Условный Трамп встанет в 2024 перед нехитрой развилкой: или вывести народ на улицы, или набрать 70% голосов, чтобы проиграть.

Большая часть американцев понимает, что их очередной раз кинули при помощи голосования по почте и оживления мертвецов, что сейчас власть в США захвачена их врагами. В качестве естественной защитной реакции идёт, как я уже указал выше, полное отрицание и неприятие всего, что исходит из Вашингтона.

К примеру, одной из самых эмоциональных тем является коронавирус. Так как оккупационные власти США выступают за маски и прививки, несогласные считают, что болезнь — это заговор, за которым стоят бесчестные политики, спецслужбы и большая фарма. У нас, в России, такого накала страстей нет, а вот в США (и отчасти в Европе) коронавирус — ещё один острый политический вопрос из числа тех, которые делят Америку надвое.

Нам, впрочем, это на руку. Позиция России и Китая примерно такая: у США полно биолабораторий по всему миру, США являются преступным государством, следовательно, лаборатории США надо как минимум тщательно проверить. Вот, к примеру, недавняя реплика Вячеслава Володина, второго лица в государстве (ссылка):

95% участников опроса считают, что коронавирус создан искусственно.

Учёные разных стран нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19. Под контролем Пентагона в 30 государствах мира находится 336 биолабораторий, способных создать подобный вирус.

От COVID-19 умерло более 6,5 млн человек.

ООН должна провести независимое расследование о причастности Вашингтона к появлению коронавируса. США обязаны компенсировать странам издержки от последствий пандемии.

А вот типичная статья в одном из крупных несистемных СМИ в США (ссылка):

Согласно отчету, в университетской лаборатории в Лондоне был создан потенциально смертельный новый штамм COVID…

…

«Это должно стать тревожным сигналом», — призвал биолог, добавив, — «Если мир хочет избежать новых волн пандемии и пандемий, вызванных созданными в лаборатории патогенами с повышенным потенциалом пандемии, тогда срочно необходимо ограничить бессмысленные исследования с высоким риском и низкой пользой, которые создают патогены с повышенным потенциалом пандемии, и осуществлять эффективный национальный надзор, имеющий силу закона, за такими исследованиями».

В том, что касается коронавируса, наши интересы и интересы американского народа совпадают. Проблема заключается в том, что вот так прямо помочь американским борцам за свободу мы не можем.

Американцы на протяжении нескольких десятилетий выращивали несистемную оппозицию в России и в других странах — воспитывали, выкармливали, обучали и оберегали её. Поэтому если сейчас кто-нибудь попытается оказать Америке ответную любезность, местные спецслужбы будут настороже. Они тут же расправятся со всеми причастными — кого-то выслав из страны, кого-то «отменив», а кого-то посадив в тюрьму.

Впрочем, как мы знаем из истории, тирания — дорога в один конец. Чем сильнее власти США попирают закон, чем больше они издеваются над электоратом, тем сильнее разгораются протестные настроения. Система входит в порочный круг, который в итоге вынуждает верхи или запустить маховик разрушительных репрессий, или отказаться от власти и бежать.

Нас устраивают оба сценария. Экономика Америка и так уже шатается в судорогах, пытаясь найти несуществующий баланс между страшной депрессией и гиперинфляцией доллара. Если на финансовый крах наложится ещё и война властей против их собственного народа, способность Америки доставлять проблемы миру будет на долгие годы подорвана.