Личное: “Была рапаном”

В системе наших понятий мы делим авторов на рапанов, рыб и нерыб.

Эти различия касаются только состояния границ, границы из плохих могут стать нормальными и даже очень хорошими. То есть “рапан” – это не приговор, это причина проблем в жизни человека, и эту причину он может устранить. Состояние границ “рапан” – это застревание в детском, инфантильном восприятии мира. Для ребенка такое восприятие норма, для взрослого нет. Рапаны сидят в эгоцентричной капсуле, буквально в ракушке, смотрят на мир через призму иллюзий, в которых они – объективный центр мира, имеют право на все, все им должны, все их желания должны воплощаться, воображаемый статус их – Сокровище (+ Спасатель, + Победитель). Благодаря такому восприятию, в короне, рапаны постоянно действуют мимо границ, косячат и сливаются на каждом шагу, и ничего хорошего не получается.

Иногда, характеризуя авторов, мы употребляем понятия “почти нерыба”, “рыба с потенциалом”. У рыб нет такой большой и прочной раковины-короны как у рапана, однако кое-какие иллюзии всемогущества, кое-какие баги остались. У нерыб ничего такого нет, они способны к зрелому, реалистичному восприятию действительности, уважают субъектность других людей и поэтому хорошо видят свои объективные, а не воображаемые границы.

Давайте в этом письме посмотрим, что мешает почти-нерыбе стать нерыбой.

slowmo_mary

Здравствуйте, Эволюция!

Год назад моё письмо попало на разбор, спасибо большое! Тогда Вы оценили меня как почти-нерыбу. Вот ссылка.

https://evo-lutio.livejournal.com/1298298.html

Хотела бы поделится другой историей, в которой я была самым настоящим рапаном. История началась четыре года назад, ещё перед моим замужеством.

Я была в отношениях со своим боссом, женатым. Он соучредитель компании, которая принадлежит его старшему брату, а его жена в этой компании финансовый директор, женщина очень красивая, умная и дисциплинированная. Компания большая, международная.

С М. сначала мы просто общались по рабочим вопросам и иногда неформально, он мог что-то прокомментировать на моём инстаграме или пригласить на какое-то мероприятие вне работы, перекидывались мемами, потом начали вместе заниматься теннисом с тренером, потом начал иногда по вечерам звать меня погулять.

А потом как-то всё закрутилось. Я была очень влюблена. Его СЗ и ОЗ были огромные. На тот момент казалось, что он тоже очень влюблён. Мы ездили в «рабочие» поездки, занимались любовью где только возможно, было много подарков, красивых слов, признаний в любви, я ничего не видела вокруг, все мысли были только о нём. Как-то он меня спросил, смогла бы я родить от него ребёнка (детей у него в браке нет, они с женой вместе уже более 10 лет). Я ответила, что конечно я очень хочу ребёнка, но не смогу его сама воспитывать.

Мы перестали быть осторожными, мне казалось, что он специально хочет, чтобы нас с ним рассекретили. Наше общение особо ни у кого не вызывало вопросов, так как мы с ним и раньше общались. Несколько человек в компании знали обо всём. Но на моё день рождение, куда был приглашён он и ещё много сотрудников, он начал себя вести так, что у людей появились вопросы. Подарил мне дорогой подарок в офисе при всех, заплатил за ресторан, потом танцевал со мной весь вечер, кружил на руках.

Влюблённость затмила мой мозг и я превратилась в рапана.

(Автор думает, что можно превратиться в рапана от влюбленности. От влюбленности может стать меньше зеленый виноград, но не может вырасти корона. Это физически невозможно. Хорошие границы тоже не могут стать плохими от влюбленности, но без зеленого винограда это становится заметней. Как считаете, друзья, почему уменьшение ЗВ многие авторы воспринимают как “любовь превратила меня в рапана”)

Начала ему дурить голову, что не могу так, что он должен принять решение. Начал присматривать квартиру, куда он съедет от жены. Боялся, говорил, что если решится на этот шаг, то останется ни с чем. Вся семья работает в этой компании, и все уважают его жену, имущество у них всё общее, а жена в компании занимает более высокую позицию, чем он, несмотря на то что он учредитель. Мы должны были вместе лететь в Перу, на Аяуваску. Я особо не горела желанием, не люблю изменённые состояния. Он сказал, что тогда полетит сам и прилетит уже с решением. Маленькая ремарка, он был на антидепрессантах сильных пару лет, во время нашего общения почти слез уже с них.

(Автор давила на мужчину и отказ ехать с ним тоже использовала как давление. Она надеялась, что на дистанции он соскучится больше и примет решение в ее пользу. На дистанции щипцы и правда иногда уменьшаются и СЗ вырастает. Но в данном случае на дистанции щипцы выросли. Как думаете, почему?)

Чтобы отвлечься, я полетела в Барселону на Рождество. Была договорённость, во время его путешествия в Перу мы не общаемся, чтобы он мог спокойно принять решение. По пути в Барселону не сдержалась и написала, так как было уже невыносимо, прошла неделя. Написала, что лечу в Барселону и вспоминаю как летом мы были там с ним вместе. На что получаю ответ: «Этот город навсегда у меня будет связан с тобой. Спасибо, что вернула меня к жизни». И всё. Я полетела в блок. Сначала думала, что просто Телеграмм не работает. Не могла поверить, что наша история могла закончится вот так, даже без разговора последнего. Потом потихоньку начала принимать реальность.

(Почему он заблокировал ее?)

Ходить на работу было невыносимо. М. был бодр и весел, начала цветы дарить жене при всех на работе. Наш отдел пересадил в кабинет напротив своего и полгода я каждый день по 8 часов видела его через стеклянную дверь, в том числе и все эти бесконечные букеты. Это было ужасно. Я старалась держать лицо и делать вид, что будто всё ок, но конечно внешне было видно., то каре подстригу, то в тёмный перекрашусь, шатало меня знатно. По работе старалась общаться через кого-то.

Через два месяца не выдержала и спросила почему так? Неужели нельзя поговорить? Он сказал, что было больно, и чтобы без всех этих разговоров, решил, что так лучше будет. Сказал, что в Перу понял, что готов расстаться со всем материальным, но он никогда не измениться и что он такой непостоянный и ненадёжный. И решил направить энергию не на создание новой семьи, а на спасение старой. Прошло года полтора, сейчас глядя назад не понимаю, почему не уволилась в тот же день. Тогда видимо хорошо финансово себя чувствовала и боялась остаться без работы в другой стране, с ипотекой. И всё это поставила на чашу с самоуважением. И конечно, проиграла.

(Вот главная проблема автора, из-за которой ей не стать нерыбой. Она все время щипцует кокетством, то называет себя рапаном, то сокрушается, что проиграла. На самом деле она не видит никакого проигрыша и не описывает его. Она описывает мужчину с большой ОЗ, его прочный брак, построенный на бизнес-партнерстве, и то, как он все это чуть не бросил ради нее, но сорвалось в последний момент. То есть она описывает, что была почти-хищницей, но фальшиво называет это “рапан” и пытается выдать свои щипцы за колпачок)

За полтора года после расставания психическое состояние М. с очень хорошего стало очень плохим. Подозреваю, что он начал принимать наркотики. Он начал меня по работе так уничтожать, что люди с отдела спрашивали почему он на тебя такой злой. На равном месте, хорошо сделанную презентацию он обесценивал и говорил, что это ужас ужасный. К тому же он уже не был моим непосредственным руководителем, а контролировал с отдела только меня. Я уже была в других отношениях и меня это его поведение злило. И тут он меня пригласил на разговор, на котором сообщил, что снижает мне ставку, так как я плохо работаю, а я в свою очередь сообщила, что раз так, то я иду в декрет. Он был мягко говоря ошарашен, так как не подозревал, что я в каких-то серьёзных отношения и тем более беременна (тут в декрет можно уходить с первого дня беременности, чем я конечно воспользовалась). Сказал, что рад за меня и что поздравляет.

(От злости за проигрыш ее корона действительно начала расти и обрастать ЗВ и БП. Ей стало казаться, что М. чувствует себя не просто плохо, а очень плохо. Несчастный наркоман. Ей стало казаться, что он уничтожает ее от какой-то обиды, хотя это она обижена на него, он ее бросил. Скорее всего автор и правда плохо работала. Наверное он повысил ее раньше в момент влюбленности и это было незаслуженно. А теперь он раздражен, что приходится отвечать за это перед людьми. Но ей мерещится, что его любовь перешла в ненависть от страсти. Понятно как ЗВ и БП растят корону?)

Года полтора я его не видела. Только от знакомых и коллег слышала, что с М. совсем плохо. Не могу сказать, что не думала о нём. Думала, и соц сети следила, его, его жены. Хотя он перестал их вести совсем.

(Она не могла отцепиться из-за короны Победителя и Спасателя. Знакомые кормили ей эту корону, зная насколько сильно она задета. М. совсем плох, на грани смерти, буквально еле дышит. Чего не хватает автору? Сформулируйте одним словом)

Сейчас у меня своя семья. Я люблю и уважаю своего мужа и души не чаю в нашем сыне. Год назад у меня подходил к концу декрет и мне передала коллега, что на собрании с учредителями, брат М., когда услышал, что я скоро выйду на работу, сказал, что лучше бы мне не выходить, так как у меня вопросы с М. Я позвонила М., спросила какие вопросы у него ко мне.

(Вопросами брат назвал то, что М. был очень недоволен ее работой. Но автору нашему кажется, что это что-то про любовь. Понятно, почему она столько лет не может отцепиться своей короной?)

Мы встретились, он толком ничего сказать не мог. Состояние было у него ужасное, набрал с 10 кг, сказал, что у него диагностировали биполярное расстройство, что сейчас выкарабкивается из всего этого, что был на Комо в каком-то лагере здоровья почти месяц (подозреваю, что это от наркотиков лечебница).

(Он чувствует перед ней вину, поэтому оправдывается, надевает колпачок несчастного и больного. 10 кг для мужчины – ерунда, с возрастом все почти набирают. Но она мстительно видит во всем его страдания по ней)

Я сказала в сердцах, что жалею обо всём очень (это не правда, до сих пор вспоминаю, как самую мою серьёзную влюблённость), он сказал, что больно это слышать. Расстались на доброй ноте, сказал, что по работе ко мне вопросов не имеет и что я могу выходить, тем более он сам уходит из компании. Я спросила, кто знает о нашей истории. Он ответил, что его брат, а вообще наверное все, и его жена тоже. Хотя так не думаю, она меня недавно видела в городе и написала милое сообщение о том, какой у меня чудесный малыш. В компанию я конечно же не вернулась, а нашла новую работу.

(Хотя бы найти себе новую работу ума хватило)

Сейчас вижу иногда М. в нашем районе, мы живём 500 метров друг от друга. Каждый раз при встрече говорим, что надо встретиться на кофе, я даже писала два раза, может пойдём. Но он был в отъезде, скорее всего просто не хотел. Пару раз сам писал по каким-то вопросом, но я мимо границ, могла не ответить или как-то односложно. С компании своего брата он уволился и сейчас занимается своими проектами, живёт с женой, без детей.

(По итогу она два раза звала, он отказал, сам не звал, только писал по каким-то вопросам. Но она продолжает его жалеть, хотя ей лучше было бы пожалеть себя)

Понимаю, что это уже старая история, но она у меня как не закрытый гештальт. Знаю, чтобы закрыть его нужно осознать, что я человеку не нужна и никогда нужна не была.

Но видимо корона не позволяет и рисует мне картину влюблённого М., которого злой рок заставил бросить меня. Буду благодарно за взгляд на ситуацию со стороны. Спасибо, что прочитали!

(Автор, посмотрите сами на себя со стороны. Женатый мужчин был влюблен в вас, потом подумал и выбрал семью, вы ему помогли щипцами сделать этот выбор. До этого момента обычная история, сначала почти-нерыбы, потом рыбы. А вот дальше начинается рапан, воображающий, как разрушил человека и погрузил во мрак. И поведение рапана. Зачем вам эта гадость? Прекращайте жалеть человека, который вас отверг, вернитесь к уважению и нормальным границам)

С уважением, Марина