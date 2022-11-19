Депутат конгресса США – налогоплательщики имеют право знать, какую должность занимает Зеленский в нашем правительстве

Член конгресса США от партии республиканцев Марджори Тейлор Грин выступила с инициативой, по которой правительство страны будет давать полную отчётность по поступающей на Украину помощи, пишет Newsweek. Тейлор отметила, что нынешняя ситуация возмутительна, а также задалась вопросом, не стала ли Украина 51-м штатом США.

МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН, член конгресса США от партии республиканцев: Я хотела бы сообщить, что я презентовала резолюцию, целью которой будет требование отчётности от нашего правительства по всем средствам, выделяемым Украине. Я ещё поговорю об этом в конце выступления, но сейчас позвольте мне объяснить ситуацию.

Конгресс одобрил пакет помощи Украине в размере 54 миллиардов долларов, после чего президент Джо Байден на этой неделе потребовал ещё 38 миллиардов долларов. Граждане США, налогоплательщики нашей страны, заслуживают знать, куда направляются их деньги и на что их тратят.

Вопрос в том, разве Украина теперь — это 51-й штат США? И какую должность Зеленский занимает в нашем правительстве? Это возмутительно. И американский народ заслуживает ответов.

Дата выхода в эфир 18 ноября 2022 года.

