 

Депутат конгресса США – налогоплательщики имеют право знать, какую должность занимает Зеленский в нашем правительстве

19.11.2022, 11:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Член конгресса США от партии республиканцев Марджори Тейлор Грин выступила с инициативой, по которой правительство страны будет давать полную отчётность по поступающей на Украину помощи, пишет Newsweek. Тейлор отметила, что нынешняя ситуация возмутительна, а также задалась вопросом, не стала ли Украина 51-м штатом США.

МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН, член конгресса США от партии республиканцев: Я хотела бы сообщить, что я презентовала резолюцию, целью которой будет требование отчётности от нашего правительства по всем средствам, выделяемым Украине. Я ещё поговорю об этом в конце выступления, но сейчас позвольте мне объяснить ситуацию.

Конгресс одобрил пакет помощи Украине в размере 54 миллиардов долларов, после чего президент Джо Байден на этой неделе потребовал ещё 38 миллиардов долларов. Граждане США, налогоплательщики нашей страны, заслуживают знать, куда направляются их деньги и на что их тратят.

Вопрос в том, разве Украина теперь — это 51-й штат США? И какую должность Зеленский занимает в нашем правительстве? Это возмутительно. И американский народ заслуживает ответов.

Дата выхода в эфир 18 ноября 2022 года.
 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02.22 / Пять несуществующих болезней, о которых слышали все

07.10.22 / Мнение: США навлекли на Европу кризис, подкуп западных элит и окончание эры ООН

18.12.21 / Валерий Меладзе не испытывает чувства вины из-за злоупотребления алкоголем

03.06.22 / Мнение: Субъективные тезисы о проблемах СВО после 100 дней наблюдения

08.10.22 / Винтажные со стрелкой и с забавным геометрическим принтом: как эффектно вписать колготки в свой образ для вечеринок

25.07.20 / Путин планирует заставить Запад уничтожить себя

05.09.22 / Мнение: На Венецианском фестивале…

13.04.21 / И пусть весь мир подождет: почему Мальдивы остаются райским местом для отпуска даже в пандемию

28.03.22 / Майли Сайрус назвала свой брак с Лиамом Хемсвортом “катастрофой”

13.05.22 / Байден потребовал от Тихановской прекратить предоставлять территорию Беларуси для российских войск

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика