СМИ: Гарри Стайлс и Оливия Уайлд расстались

Гарри Стайлз и Оливия Уайлд решили поставить на паузу свои отношения и пожить раздельно, это подтверждают инсайдеры People. По их словам, причину расставания влюбленных стоит искать вовсе не в разнице в возрасте (Оливия старше Гарри на 10 лет), а в амбициях и приоритетах каждого из них.

Он все еще гастролирует и сейчас уезжает за границу. Она сосредоточена на своих детях и работе в Лос-Анджелесе, – говорит один из инсайдеров, добавляя, что “это было очень миролюбивое решение”.

Его слова подтверждает другой источник:

Они до сих пор близкие друзья, но сейчас у них разные приоритеты, из-за которых они не могут быть вместе.

Гарри Стайлз и Оливия Уайлд (крайняя справа) на 79-м Венецианском международном кинофестивале

Эта новость стала шоком для фанатов пары, так как Оливия и Гарри только недавно видели вместе – 12 ноября их заметили выходящими из спортзала в Лос-Анджелесе совсем недавно, а 15 ноября Уайлд отжигала на шоу Гарри в Лос-Анджелесе со своими детьми – 8 -летним Отисом и и 6-летней Дейзи. В окружении Стайлза и Уайлд не исключают, что к решению разойтись пару во многом подтолкнула драма, развернувшаяся вокруг фильма Оливии “Не беспокойся, дорогая”, где роли влюбленных исполнили Гарри Стайлз и Флоренс Пью. Ходили слухи, что Оливия не в ладах с ведущей актрисой своей картины.

У Гарри и Оливии были взлеты и падения на протяжении всего романа. Выдержать общественное давление для них оказалось трудным испытанием,- добавляет друг пары

Стоит от метить, что за почти два года романа влюбленные так ни разу и не подтвердили свои отношения публично. О нежных чувствах между ними заговорили после папарационных снимков, сделанных в июле 2021 года в Италии. Гарри и Оливия были замечены целующимися на яхте в в Монте-Арджентарио. А после внимательные поклонники заметили на шее Оливии ожерелье с золотым крестом, в котором Стайлз блистал на Грэмми.